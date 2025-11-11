COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Jorge Glas fue trasladado a la cárcel El Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Bajo un fuerte resguardo, el exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena. El presidente Daniel Noboa confirmó el hecho con un mensaje directo: "Bienvenido al nuevo hogar".
Jorge Glas fue trasladado a la cárcel El Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa. (Daniel Noboa)
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Con el mensaje, “bienvenido al nuevo hogar” el Presidente Daniel Noboa confirma traslado de Jorge Glas a la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. En medio de un estricto operativo de seguridad ejecutado por fuerzas élite de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se llevó a cabo el traslado de varios personas privadas de libertad.

Estas personas se dirigieron hacia el nuevo Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad “El Encuentro”. Está ubicado en la provincia de Santa Elena. Entre los trasladados destaca la figura del exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

El movimiento fue confirmado oficialmente por el propio presidente de la República, Daniel Noboa. Él utilizó su cuenta oficial en la red social X para informar al país sobre este suceso. Con un mensaje que rápidamente generó reacciones, el Primer Mandatario expresó: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.

Jorge Glas estará en un recinto de máxima seguridad

La cárcel El Encuentro ha sido designada por el Gobierno como un centro estratégico para aislar a perfiles de alto riesgo. Esto incluye cabecillas de grupos de delincuencia organizada. El traslado de Glas y otros internos responde a la política de reorganización del sistema penitenciario. Esta política busca desarticular redes de poder dentro de las cárceles tradicionales.

La publicación del presidente Noboa anticipa que este no será el único movimiento hacia el nuevo recinto penitenciario de Santa Elena, sugiriendo que en los próximos días continuarán los traslados de otros detenidos considerados de alta peligrosidad para el Estado.

