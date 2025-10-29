COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Jorge Guzmán aclara la situación salarial de los jugadores de Emelec y los señala de incumplir entrenamientos a pesar de acuerdo

El presidente Guzmán habló de los rumores de renuncia y reveló nuevos detalles sobre los atrasos salariales, las deudas heredadas y los conflictos internos con el plantel profesional.
Jorge Guzmán aclara la situación salarial de los jugadores de Emelec y los señala de incumplir entrenamientos a pesar de acuerdo
Fabricio Salazar

Redacción ED.

La tensión en Emelec no cesa. Su presidente, Jorge Guzmán, aseguró que los jugadores incumplieron un supuesto acuerdo interno que buscaba resolver los atrasos salariales y estabilizar la relación entre dirigencia y plantel. Semanas atrás la plantilla anunció falta de pagos que oscilaban entre los dos y ocho meses. Incluso, hace algunos días, varios de ellos anunciaron que dejarían la institución amparados en normativa.

Ante esto, el principal del cuadro millonario dio declaraciones a Radio Sucre salió al paso de esta tormenta. “Hubo una conversación con los futbolistas y quedamos en que entre miércoles o jueves se realizarían los pagos”, explicó Guzmán. Según relató, el compromiso también hizo referencia a que “si yo no cumplía, debía renunciar”.

Sin embargo, el dirigente afirmó que fueron los jugadores de Emelec quienes fallaron. “Han incumplido. Hoy (ayer martes) no entrenaron. No entiendo las razones, habíamos quedado en una situación muy clara”, señaló. Pese a los rumores sobre su salida, el mandatario fue tajante. “No voy a renunciar en lo absoluto. Lo que sí se está haciendo hoy (ayer) es empezar a pagar a los jugadores”, aclaró.

“Hay una campaña mediática para dañar al Emelec”

En medio de la crisis, Guzmán también apuntó contra los medios de comunicación. Aseguró que existe “una campaña mediática muy grande para dañar al Emelec, para desprestigiar este directorio y decir que no somos capaces de manejar el club”.

El dirigente lamentó lo que considera un trato desigual respecto a otras instituciones del fútbol ecuatoriano. “Este es el único club al que se le pregunta cuántos meses deben, a qué jugador le deben, o si el presidente ha renunciado”, enfatizó.

Según Guzmán, su administración busca “ordenar la casa” después de un periodo de inestabilidad institucional. “Emelec tuvo momentos de movimiento que no fueron los más adecuados. Lo que vamos a hacer es corregir”, afirmó.

Deudas heredadas y aclaraciones sobre los pagos

Para explicar los atrasos con el plantel, Guzmán apuntó a la dirigencia anterior encabezada por José Pileggi. “Decían que había jugadores con ocho meses impagos, pero eso no es cierto. Lo que se debe son algunos acuerdos heredados de la directiva anterior”, indicó.

El presidente explicó que su administración asumió compromisos previos. “Nos tocó asumir esa deuda y la distribuimos en un nuevo acuerdo. Ellos hablan de ocho meses por esos convenios”, sostuvo.

Comunicado oficial del club

Ante las versiones de su supuesta renuncia, Emelec emitió un comunicado en redes sociales para desmentir los rumores. “Las actividades en nuestra institución se desarrollan con total normalidad. El presidente Jorge Guzmán no ha presentado, ni presentará, su renuncia”, expresó el documento.

La directiva también rechazó los ataques mediáticos. “Rechazamos categóricamente los rumores y la desinformación que buscan generar inestabilidad y afectar la imagen del club”, señaló el texto.

Mientras la dirigencia intenta estabilizar al equipo, el panorama en el Bombillo continúa tenso, con el vestuario dividido y una hinchada impaciente por respuestas claras. Emelec viene obteniendo resultados positivos en Copa Ecuador y en LigaPro. En el primer torneo busca la copa y un pase a Libertadores, mientras que en el segundo, un cupo a Sudamericana.

