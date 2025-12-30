Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec

La interna del Club Sport Emelec sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras las declaraciones públicas de su presidente, Jorge Guzmán. En una rueda de prensa, el directivo apuntó con dureza contra Cristhian Noboa, exfutbolista e ídolo del club, y cuestionó abiertamente sus intenciones políticas dentro de la institución.
Guzmán utilizó un tono sarcástico para referirse al exmediocampista. “Alguien que se autodenomina el ‘Zar’ cree que los Reyes Magos van a venir a darle de regalo la presidencia de Emelec”, afirmó, en una frase que rápidamente se viralizó entre socios e hinchas del Bombillo.
El presidente azul sostuvo que detrás de los cuestionamientos a su administración existe una campaña articulada. Según su versión, no se trata de críticas aisladas, sino de una estrategia que busca erosionar la legitimidad del actual directorio en un momento institucional sensible.
Institucionalidad de Emelec
En ese contexto, Guzmán mencionó nombres propios y a otro hizo una alusión. Señaló directamente al socio y exdirectivo Carlos Javier Puga y a Roberto Ibáñez, actual viceministro del Deporte; además de ‘Zar’ para referirse aparentemente a Cristhian Noboa, como actores de un frente que, a su criterio, actúa de manera coordinada.
La acusación se produce mientras Emelec enfrenta trámites administrativos ante el Viceministerio del Deporte. También persisten cuestionamientos sobre la inscripción formal del directorio, un factor que ha alimentado rumores sobre un eventual adelanto de elecciones.
Guzmán fue enfático al cerrar esa posibilidad. Recordó que su gestión no ha cumplido un año y que no existe intención alguna de convocar a un nuevo proceso electoral. En su discurso, insistió en que los socios ya se pronunciaron en las urnas y respaldaron de forma contundente a su equipo de trabajo.
Espera de audiencia
El dirigente también evocó episodios previos de confrontación. Aseguró que su directorio de Emelec fue blanco de insultos, agravios y ataques personales desde antes de asumir funciones, una situación que, según dijo, no se detuvo tras el resultado electoral.
Cristhian Noboa, por su parte, manifestado públicamente hace mucho tiempo atrás su interés en presidir Emelec cuando se habilite un proceso democrático. Su figura conserva peso simbólico en el club, tras etapas destacadas como jugador y un breve retorno en 2024.
“Se cree encargado por la Divina Providencia para dirigir a Emelec”, ironizó Guzmán, profundizando una fractura que expone la disputa de poder y marca el pulso político del club eléctrico.