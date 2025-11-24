Jorge ‘Koke’ Resurrección hace historia: cumple 700 partidos con el Atlético de Madrid y crea un legado sin precedentes

Jorge ‘Koke’ Resurrección firmó un nuevo capítulo en la historia del Atlético de Madrid. El capitán alcanzó los 700 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca y se convirtió en el primer futbolista del club en lograrlo. Lo hizo en el triunfo ante el Getafe, una noche especial en el Coliseum.

Koke, de 33 años, mantiene una vigencia admirable. Su contrato termina en junio de 2026, pero su ambición sigue intacta. El centrocampista quiere prolongar este ciclo y demostrar que su aporte futbolístico aún sostiene al equipo. Esta temporada confirma ese deseo con hechos.

El madrileño es el séptimo jugador más utilizado por Diego Pablo Simeone. Suma 1.081 minutos en todas las competencias y ha sido titular en 13 de los 17 partidos disputados. También registra tres asistencias, una muestra de su impacto directo en el último tercio del campo.

El histórico ‘Koke’

Este rendimiento llega tras temporadas donde había perdido protagonismo. La irrupción de Pablo Barrios y la consolidación de Rodrigo De Paul habían empujado al capitán a un rol secundario. En la campaña anterior disputó 47 partidos, aunque arrancó desde el inicio en 28. Totalizó 2.798 minutos y sus registros actuales representan casi el 40% del total del curso pasado.

‘Koke’ recuperó influencia gracias a una mejora notable en sus números. Su precisión de pases pasó del 88,7% al 92,5%. También elevó su efectividad en el último tercio, del 77,4% al 86,2%. Crea más ocasiones, 1,06 por cada 90 minutos, y supera líneas con mayor frecuencia. Ahora aporta más progresiones largas, supera rivales en los duelos y sostiene el ritmo del equipo. Su porcentaje de duelos ganados subió del 40,7% al 56,6%. Cada partido ratifica que su vigencia no responde solo a la historia, sino a un presente sólido.

El logro de los 700 encuentros también lo coloca en una élite exclusiva a Resurrección. En España solo figuras como Lionel Messi, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Raúl, Casillas y Manuel Sanchís alcanzaron ese umbral con un mismo club. ‘Koke’ se suma a ese grupo tras 17 temporadas defendiendo al Atlético en siete competiciones diferentes.

700 partidos con el club de mi vida. Nunca habría imaginado llegar hasta este momento. Pero aquí estamos, con la misma ilusión que el primer día. ¡Gracias a todos los que habéis formado parte de este camino! ❤️🤍 #AúpaAtleti pic.twitter.com/4X6geRkU6E — Koke Resurrección (@Koke6) November 23, 2025

Grandes registros en su carrera

Resurrección también lidera otros registros históricos del club. Es el jugador rojiblanco con más partidos en Liga (497) y en la Champions League (106). Además, acumula 48 goles y 121 asistencias, esta última cifra lo convierte en el máximo asistente del Atlético de Madrid.

En este largo trayecto levantó dos Ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su porcentaje de derrotas es apenas del 19%. Una estadística que refleja regularidad y éxito. Simeone ha dirigido a Koke en 662 de sus partidos, pero el capitán también tuvo etapas con Abel Resino, quien lo hizo debutar, Quique Sánchez Flores y Gregorio Manzano. Cada entrenador potenció su crecimiento hasta moldear al futbolista que hoy lidera al Atlético.

Su recorrido de 700 encuentros también deja historias particulares. Se midió 43 veces al Real Madrid y ganó más veces al Getafe, perdió más ante el Barcelona y encontró en el Sevilla a su víctima favorita. Jorge ‘Koke’ Resurrección es símbolo rojiblanco y sigue ampliando una leyenda que parece no tener fin.