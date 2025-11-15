Jorge Lara Salomón: “El partido ante Guaranda FC, Liga de Portoviejo debe ganarlo como sea”

Liga de Portoviejo disputará este sábado 15 de noviembre, desde las 11h00, el partido de vuelta de cuartos de final del torneo nacional de ascenso a la Serie B. Lo hará ante Guaranda FC en el estadio del cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar. Los manabitas llegan con una ventaja de 3-0 lograda en el encuentro de ida en el estadio Reales Tamarindos. Un empate, un triunfo o hasta con perder 2-0 clasificará al equipo manabita.

El certamen, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), reúne a clubes de segunda categoría provincial en diferentes eliminatorias para definir ascensos a la Serie B. Liga de Portoviejo, apodados ‘los universitarios’, es uno de los representantes de Manabí y busca su retorno a la división profesional tras años en esta categoría. Jorge Lara Salomón, abogado y exdirigente con diez años en la FEF, presidió a Liga de Portoviejo en dos periodos.

Liga de Portoviejo jugará en la altura

También dirigió al Manta Sport, Grecia de Chone y Deportivo Colón, con este último ascendió a la Serie B en la temporada 2016. En entrevista con Manavisión Plus, Lara Salomón, describió el torneo de ascenso como “un infierno en el ámbito deportivo” y “una carnicería deportiva”. Señaló que en este torneo los dirigentes deben estar atentos a diferentes situaciones como jugadores no habilitados, suspensiones, carnets extraviados y juveniles incompletos.

“Los equipos con mejores dirigentes son los que logran llegar”, afirmó, enfatizando la necesidad de control exhaustivo sobre rivales y árbitros. Lara Salomón instó a la presidenta actual del conjunto universitario, Mónica Zamora, y al técnico Raúl Duarte a prepararse para la altitud de 2.480 metros en Chimbo. “Siempre pesa la altura, pero con la ventaja de 3-0 y una semana de entrenamiento, el planteamiento debe ser idóneo para llegar relajados”, señaló.

Otro equipo manabita en la misma instancia

Recomendó “ganar como sea” y valoró el sacrificio directivo, recordando intervenciones arbitrales en temporadas pasadas. “El partido ante Guaranda FC, Liga de Portoviejo debe ganarlo como sea”, señaló. El dirigente pidió al presidente de la Asociación de Fútbol de Manabí, Carlos Estrada, equilibrar el apoyo entre clubes de Manta, que cuenta con dos en Serie A, y Portoviejo. Juventud Italiana podría sumar un tercer club para Manta en el fútbol profesional.

El conjunto mantense se encuentra en la misma condición que Liga de Portoviejo; es decir en cuartos de final. Juventud Italiana se enfrentará a Mineros en el estadio Jocay de Manta este sábado desde las 12h00. En el encuentro de ida, los mantenses perdieron 2-1 en el cantón Las Naves.

La Selección de Ecuador y la falta de triunfos

“Equipos como Deportivo Quito llevan más de diez años sin lograr el retorno”, señaló Lara Salomón, quien destacó la afición portovejense, que llena el Reales Tamarindos. Esto a diferencia de algunos de Serie A que no cuentan con el respaldo de sus aficionados. “Espero que la presidenta de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora, logre el ascenso. El campeonato de segunda categoría es donde uno se curte como dirigente deportivo”, dijo.

En cuanto a la Selección de Ecuador, el dirigente resaltó el hecho de que la Tri clasificó segunda al Mundial 2026 con la portería menos vencida, una campaña histórica. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, Ecuador mantiene un invicto reciente sin victorias ni goles en amistosos. “No se gana, pero tampoco se pierde, hay que probar y corregir; el fútbol tiene tres resultados posibles”, indicó Lara Salomón, recordando mundiales ganados con un solo gol y pidiendo paciencia con críticas fundamentadas.

Liga de Portoviejo encarna la pasión futbolística de Portoviejo y Manabí, ciudad en desarrollo que aspira a representación en el fútbol profesional ecuatoriano. La llave se define este sábado en Bolívar, desde las 11h00 en el estadio Alfredo Vinicio Castro en el cantón San Miguel de Chimbo. El año anterior Liga de Portoviejo llegó hasta las semifinales del torneo nacional de ascenso, siendo eliminado por 22 de Julio, de Esmeraldas.