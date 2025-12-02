Jorge Ulloa, cofundador de Enchufe.tv, anuncia la compra de la Escuela de Cine de Quito tras rechazo en Shark Tank

El cineasta ecuatoriano Jorge Ulloa, cofundador de Enchufe.tv, anunció la compra del Tecnológico Universitario de Cine y Actuación (InCine), el instituto que fue su alma máter y que forjó a sus demás compañeros del famoso canal de Youtube.

El anuncio lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde destacó “Compramos nuestra Escuela de Cine” con gran emoción.

La propuesta de Jorge Ulloa fue rechazada por los “tiburones”

En octubre reciente, el también actor presentó la propuesta para comprar y relanzar la escuela de cine en el famoso programa Shark Tank México, para contar con la inversión de los denominados “tiburones”.

Su objetivo era claro: que en Ecuador exista una industria visual sostenible. Sin embargo, los inversionistas del programa le dijeron que no, al considera que se trataba de un tema de ego y de corazón.

En su video de anuncio, Ulloa recogió lo que pasó en Shark Tank México y todos los ‘no’ recibidos a lo largo de los años, los que no le han impedido a Enchufe.tv convertirse en uno de los canales de comedia en español más vistos del mundo.

“Un tiburón ecuatoriano” hizo posible el sueño

El quiteño reveló que “un tiburón ecuatoriano sí se lanzó con nosotros para salvar la escuela”, haciendo posible la compra de InCine.

“El @incineoficial fue nuestra casa y donde nació todo. Ahora queremos seguir su legado y la maravillosa visión de sus fundadores, Camilo Luzuriaga y Lisette Cabrera, nuestros maestros y amigos. El sueño de que Ecuador sea una potencia audiovisual se construye desde el semillero y desde la identidad”, precisó en la descripción de su post.

La publicación tuvo apoyo de actores como Nataly Valencia, de Enchufe.tv y esposa de Ulloa, de la actriz y creadora de contenido Gigi Mieles, la actriz y guionista mexicana Laura Ferretti, la actriz mexicana Bárbara Torres, entre otras figuras nacionales e internacionales del cine y la televisión.

Enchufe TV tiene casi 15 años de historia

Enchufe.tv es un canal de comedia ecuatoriano fundado en 2011 por Touché Films en Quito. Conocido por sus sketches humorísticos cortos que satirizan situaciones cotidianas de la vida latina, especialmente entre jóvenes, ha acumulado más de 24 millones de seguidores en YouTube.

Sus videos combinan absurdos, giros inesperados y referencias culturales, transmitidos también en Teleamazonas y plataformas digitales. Ahora producido por 2bLatam, Enchufe.tv exporta su estilo irreverente a toda Latinoamérica, celebrando el ingenio ecuatoriano con risas universales.

En 2019, Touché Films estrenó ‘Dedicada a mi ex’, la cual se convirtió en la película ecuatoriana más vista de la historia. Incluso, llegó a transmitirse por Netflix.

De Enchufe TV y Touché FIlms ha surgido actores muy reconocidos como Orlando Herrera, Raúl Santana ‘Chichico’, Érika Russo, el mismo Jorge Ulloa que ahora destaca como cineasta y más.