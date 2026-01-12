COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

José Gabriel Cevallos y Joao Rojas se incorporan a la pretemporada de Barcelona SC

Barcelona SC avanza en su pretemporada 2026 con la llegada del portero José Gabriel Cevallos como primer refuerzo y la reincorporación del extremo Joao Rojas a los entrenamientos.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Barcelona SC incorporó este lunes 12 de enero de 2026 en Guayaquil al portero José Gabriel Cevallos, de 27 años, como nuevo refuerzo procedente de Macará, y recibió la reincorporación del extremo Joao Rojas a las sesiones de pretemporada, con el objetivo de prepararse para la temporada local e internacional tras la salida de Ignacio De Arruabarrena.

Incorporaciones clave en la concentración amarilla

El equipo amarillo registró dos novedades en su concentración de pretemporada en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El periodista Mario Mendoza reportó que Joao Rojas, quien no se había presentado en los primeros días de trabajos, se unió al grupo para continuar con la preparación física.

Rojas, extremo ecuatoriano con contrato vigente en el club, generó expectativa por su ausencia inicial, pero se integró a las sesiones para ponerse a punto de cara a los compromisos del 2026. El jugador fue pieza importante en el cierre de la temporada anterior pese a antecedentes de lesiones.

Por su parte, Cevallos se presentó como el primer refuerzo oficial del club para la temporada 2026. El guardameta, hijo del histórico José Francisco Cevallos, llega tras su paso por Macará en 2025, donde tuvo destacadas actuaciones en oportunidades concedidas.

Fortalecimiento de la portería torera

José Gabriel Cevallos, de 27 años, ocupa el lugar dejado por el uruguayo Ignacio De Arruabarrena, cuya salida fue acordada económicamente con el club para continuar su carrera en el exterior. El nuevo arquero competirá en el puesto con José Contreras y aportará experiencia nacional al sector defensivo.

El guardameta guayaquileño tuvo un paso formativo por las divisiones inferiores de Barcelona SC en 2017, aunque no debutó oficialmente. Su incorporación se concretó tras finalizar contrato con Macará, y comenzó de inmediato los entrenamientos con el plantel.

José Gabriel Cevallos se despidió de Macará mediante un mensaje en redes sociales, agradeciendo al club y deseando éxitos futuros, antes de sumarse al equipo amarillo.

Próximos pasos en la pretemporada

El plantel de Barcelona SC viajará la noche del 12 de enero de 2026 a Quito para continuar con la fase más intensa de la preparación. Los trabajos en la capital se extenderán hasta el 24 de enero, enfocados en mejorar el rendimiento físico en altura antes del retorno a Guayaquil.

Aún sin anuncio oficial de César Farías, el equipo prosigue su planificación para la LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores.

José Gabriel Cevallos y Joao Rojas se incorporan a la pretemporada de Barcelona SC

