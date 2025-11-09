José Serrano acusa a la Fiscalía de manipular el caso Villavicencio y denuncia montaje judicial

El político ecuatoriano José Serrano alzó la voz y describe como “viciados” los procesos que vinculan su nombre con el asesinato de Fernando Villavicencio. Él afirma que la Fiscalía construye casos con versiones manipuladas y testimonios elaborados bajo presión.

La acusación de Serrano se produce en el marco del complejo caso denominado Magnicidio FV en el que se investigan los presuntos autores intelectuales del crimen de Villavicencio, excandidato presidencial.

Procedimientos bajo escrutinio

José Serrano asegura que la Fiscalía no actúa para esclarecer la verdad, sino para “construir relatos que se ajusten a sus intereses”. El exministro del Interior menciona testigos “estrella” que, según él, son delincuentes convictos que coordinan sus declaraciones y carecen de pruebas materiales.

El exdirigente correísta reveló que su defensa posee información verificada que demuestra la fabricación de testimonios y la preparación de testigos supervisados por la Fiscalía.

José Serrano: detenido en EE.UU. y el comunicado

Desde el centro de detención Krome en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra detenido por asuntos migratorios desde el 7 de agosto, José Serrano difundió un comunicado en la red social X en el que critica la gestión del caso Magnicidio FV por parte de la Fiscalí­a de Ecuador.

El exministro detalla que la Fiscalía crea los testimonios, luego los entrena y repasa guiones con testigos para incriminar personas sin pruebas fehacientes. El político sostiene que el proceso en su contra está montado desde una narrativa política.

Hago público el siguiente comunicado. pic.twitter.com/PVdGLR0EqP — José Serrano Salgado (@ppsesa) November 8, 2025

Testigo protegido y filtraciones de audio

Según José Serrano, un audio filtrado del testimonio anticipado de Marcelo L. S., testigo protegido en el caso, revelaría lo que califica de montaje.

La Fiscalía, por su parte, aclaró que el audio se encuentra mutilado y su difusión ha sido descontextualizada.

La filtración ocurre mientras el proceso a los acusados del magnicidio de Fernando Villavicencio avanza, y Serrano cuestiona por qué ese testigo, con condenas por tráfico de armas y drogas, se moviliza libremente desde Bolivia bajo protección del Estado.

Falta de acceso a versiones del procesado Daniel Salcedo

Pero eso no es todo. José Serrano denuncia además que el testimonio de Daniel Salcedo, condenado por delitos en el sistema judicial y de salud, no está disponible en el expediente pese a solicitudes por escrito.

Salcedo, de acuerdo con Serrano, ha declarado de forma contradictoria y mentido a cambio de beneficios, lo que lo descalifica como testigo fiable.

El exministro advierte que la Fiscalía oculta versiones que lo exculpan, mientras prioriza testimonios que lo incriminan sin base probatoria material.

No hay pruebas que lo vinculen al asesinato de Fernando Villavicencio, asegura Serrano

Para finalizar, José Serrano manifestó su convicción de que no existe ni una sola prueba que lo vincule al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, y sostiene que el caso se basa únicamente en testimonios manipulados.

En medio de estas denuncias, la Fiscalía continúa con la instrucción fiscal del denominado caso Magnicidio FV, mientras el país sigue atento a las implicaciones políticas y judiciales de este proceso. (07)