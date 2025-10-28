Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropelló y causó la muerte instantánea de un hombre de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas eléctrica. El hecho ocurrió este martes 28 de octubre en la vía Ripamonti, al sur de Milán. La policía local indica que el anciano perdió el conocimiento, invadió la calzada y fue impactado por el vehículo del futbolista. Martínez dio negativo en pruebas de alcohol y drogas.

El siniestro ocurrió cuando Josep Martínez, de 27 años, conducía un Audi Q8 negro por la vía Ripamonti en dirección al centro de entrenamiento de Appiano Gentile. Según el informe preliminar de la Policía Local de Milán, la víctima identificada como Giovanni Rossi, sufrió un episodio de lipotimia. Aquello provocó la caída de la silla motorizada hacia la carretera. La Lipotimia es una sensación de mareo o desvanecimiento que puede llegar a causar pérdida de conciencia, pero no siempre.

Portero del Inter colabora con las autoridades

El impacto fue frontal a baja velocidad (40 km/h), pero el anciano falleció en el lugar por traumatismo craneoencefálico, según el certificado médico. Cámaras de videovigilancia municipal captaron el momento en que la silla de ruedas se desvía 1,2 metros hacia el carril de circulación. Testigos presenciales declararon que Martínez frenó de inmediato y descendió para auxiliar a la víctima, llamando él mismo al servicio de emergencias.

El jugador fue sometido a controles toxicológicos en el hospital San Paolo, con resultados negativos para alcohol y estupefacientes, según el parte oficial. La Fiscalía de Milán abrió una investigación por homicidio culposo (artículo 589 del Código Penal italiano), procedimiento estándar en accidentes mortales. El vehículo quedó retenido para peritaje técnico, que determinará la velocidad exacta y el funcionamiento del sistema de frenado.

El jugador fue acompañado por el psicólogo del club

Fuentes judiciales indican que las primeras reconstrucciones descarta responsabilidad penal del conductor. Se esperan los resultados de la autopsia y el análisis biomecánico de la silla eléctrica. Josep Martínez, fichado por el Inter en julio de 2025 procedente del Genoa por 16 millones de dólares, es el portero suplente de Yann Sommer.

El club emitió un comunicado expresando “profundo pesar” y colaboración total con las autoridades. El jugador, visiblemente afectado, fue acompañado por el psicólogo del equipo y no entrenó en la sesión vespertina. El accidente se produjo en una vía con límite de 50 km/h y alta densidad de tráfico en horario diurno.

Datos del Ayuntamiento de Milán registran 42 atropellos a peatones en sillas de ruedas entre 2020 y 2024, con once fallecidos, la mayoría por caídas previas al impacto. La vía Ripamonti carece de barreras físicas para movilidad reducida en el tramo del siniestro. La investigación continúa con el análisis de datos del tacógrafo del Audi y el registro GPS de la silla eléctrica.