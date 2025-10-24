Joven asesinó a su mamá, convivió con su cadáver por varios días y terminó lanzándose por un puente

Un joven argentino, de 20 años de edad, asesinó a su mamá y ocultó el cadáver por al menos dos semanas, en un caso que terminó con su suicidio.

Toda la tragedia inició el pasado 27 de septiembre, cuando la mujer de 60 años fue asesinada a puñaladas. Sin embargo, apenas el pasado 14 de octubre se encontró su cadáver.

Asesinó a su mamá y convivió con el cadáver

A las 18h00 de ese martes 14 de octubre, los vecinos de la víctima, identificada solo como María Isabel, reportaron un incendio en su vivienda.

Los residentes forzaron la entrada para apagar el fuego y vieron al hijo huyendo en un Ford Focus gris. Acto seguido, la policía encontró el cuerpo de María Isabel en un patio interno, envuelto en una frazada, en estado de descomposición avanzada.

La autopsia reveló que la mujer murió por shock hemorrágico causado por 14 heridas de arma blanca en pecho, cuello y abdomen, infligidas el 27 de septiembre. Durante los días posteriores, el joven convivió con el cuerpo inerte, informó diario El Clarín.

El fiscal Diego Cussel, de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, confirmó marcas de maniobras defensivas, indicando que la víctima se resistió. «Presentaba múltiples heridas de arma blanca. En el cuerpo, en el tórax, en el cuello y en su cabeza. A simple vista no dimos cuenta que llevaba varios días muerta», reveló.

No se reportaron antecedentes de violencia en la familia, según vecinos y el fiscal.

Murió tras lanzarse de un puente

En su afán de escapar de la policía, el joven chocó su carro contra la baranda del puente San Martín sobre el Río Grande.

Testigos relataron que abandonó el auto en movimiento, corrió y se lanzó al vacío.

La policía y bomberos de la Sección 3ra lo rescataron con vida y lo trasladaron al Hospital Pablo Soria, donde ingresó a terapia intensiva. Sin embargo, falleció en la madrugada del 15 de octubre.

El fiscal Cussel señaló que el incendio fue un intento de encubrir el matricidio. En la casa se incautaron celulares, una computadora y el vehículo, que están siendo peritados para determinar el móvil del crimen.

Conmoción por el crimen y suicidio

El barrio El Chingo, una zona residencial de San Salvador de Jujuy, quedó conmocionado por el crimen. Los vecinos describieron a María Isabel y su hijo como una familia sin conflictos aparentes, sin registros de discusiones o agresiones.

«Estamos conmocionados con esto. Ella tenía cuatro hijos y los sacó adelante con su trabajo. Era una buena persona. Los hijos mayores viven en Neuquén y en Buenos Aires. Son ingenieros recibidos. El otro está acá en Jujuy”, contó una vecina del barrio a Canal 4.

El puente San Martín, ubicado sobre el Río Grande, es un punto céntrico de la ciudad, y el incidente atrajo atención mediática local.

El caso destaca por su brutalidad y la convivencia del joven con el cadáver durante dos semanas, un hecho que la fiscalía considera inusual.

La autopsia y el análisis forense fueron clave para establecer la fecha y causa de la muerte. La policía de Jujuy, junto con peritos forenses, sigue analizando evidencias para descartar la participación de terceros. El fiscal no ha revelado el nombre del joven, siguiendo protocolos de privacidad en casos de fallecidos.