Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Un joven identificado como Jonathan Alvarado Romo falleció este fin de semana en el sector de La Golcanda, parroquia Febres Cordero, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esto ocurrió tras atragantarse con un pedazo de pastel de carne, según confirmaron fuentes cercanas y testigos del hecho. El incidente ocurrió mientras el joven compartía una comida con allegados. No logró ser reanimado a pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un centro de salud.

Comía pastel de carne, pero el hecho terminó en tragedia

El incidente ocurrió en un domicilio del barrio La Golcanda. Allí, Jonathan Alvarado, de aproximadamente 20 años, se encontraba almorzando en compañía de amigos y familiares. Según testigos presenciales, el joven comenzó a mostrar dificultades para respirar después de ingerir un trozo de pastel de carne.

De inmediato, las personas presentes intentaron brindarle auxilio mientras lo trasladaban hacia el centro de salud más cercano, en el sector de Mata de Cacao. Sin embargo, al momento de llegar a la casa de salud, el joven ya no presentaba signos vitales.

Las causas oficiales del fallecimiento serán confirmadas por los exámenes forenses correspondientes. Sin embargo, los primeros reportes apuntan a una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, provocada por un atragantamiento accidental.

Consternación en la comunidad por deceso de Jonathan

La muerte de Jonathan ha generado una fuerte reacción emocional entre los habitantes del sector. Vecinos y allegados lo describieron como un joven alegre, participativo y muy querido en el barrio.

Durante la jornada del lunes, varias personas se acercaron a la vivienda de la familia. Lo hicieron para expresar sus condolencias y ofrecer apoyo en este momento de duelo. En redes sociales, usuarios del sector de Febres Cordero también manifestaron su tristeza por el fallecimiento y compartieron mensajes de solidaridad.

Aunque los atragantamientos son más comunes en niños pequeños o personas de la tercera edad, este tipo de accidentes también puede presentarse en adultos sanos. Esto es especialmente si no se logra una atención inmediata y adecuada.

Prevención ante atragantamientos

Expertos en primeros auxilios recomiendan a la ciudadanía estar preparada para actuar ante este tipo de emergencias. La maniobra de Heimlich, aplicada correctamente, puede ser determinante para salvar una vida en casos de obstrucción de las vías respiratorias.

Algunas medidas preventivas incluyen:

Masticar bien los alimentos antes de ingerirlos.

Evitar hablar, reír o moverse bruscamente mientras se come.

Enseñar maniobras de primeros auxilios básicas a familiares y personas cercanas.

En caso de atragantamiento, buscar ayuda médica de inmediato.

Autoridades y atención a la familia

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales de salud o de la Policía Nacional, pero se espera que el caso sea cerrado como un accidente doméstico sin intervención de terceros.

Los servicios de emergencia reiteran la importancia de acudir a centros de salud lo antes posible en caso de asfixia o cualquier tipo de reacción respiratoria aguda. En paralelo, se continúa brindando acompañamiento a los familiares del joven.

La comunidad de La Golcanda, ubicada en la parroquia urbana Febres Cordero de Babahoyo, mantiene un ambiente de luto tras el inesperado fallecimiento. (12)