Joven persigue a Gerard Piqué con una canción de Shakira a todo volumen luego de que él se negara a tomarse una foto con ella

Un episodio peculiar protagonizado por Gerard Piqué en Ceuta se viralizó en redes durante la visita del FC Andorra por la Segunda División.
Piqué vive un episodio inesperado que se volvió viral en redes sociales
Redacción ED.

Redacción ED.

Durante el fin de semana, en Ceuta, España, Gerard Piqué, exfutbolista y actual propietario del FC Andorra, fue protagonista de un video viral ocurrido fuera del ámbito deportivo. Ocurrió mientras acompañaba a su equipo en el partido ante la AD Ceuta, disputado en el estadio Alfonso Murube, correspondiente a la Segunda División del fútbol español.

Aunque Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional hace varios años, mantiene una vinculación directa con el balompié como máximo responsable del FC Andorra. El exdefensor del FC Barcelona adquirió el club del Principado a finales de 2018, con el objetivo de llevarlo al fútbol profesional, meta que logró al alcanzar la Segunda División en 2022.

Precisamente su equipo, el FC Andorra visitó este domingo a la AD Ceuta. El encuentro terminó con victoria local por 2-1.

El episodio que se volvió viral

Más allá del resultado del partido, la atención se desplazó a un hecho ocurrido en las calles de Ceuta. Piqué, que suele viajar con el equipo en sus compromisos oficiales, fue grabado mientras caminaba por la ciudad acompañado de otras personas.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, una joven le solicitó una fotografía, a lo que el exjugador se negó. Minutos después, desde un vehículo, la mujer logró alcanzarlo y reprodujo a alto volumen una canción muy conocida de Shakira junto al productor Bizarrap, tema que ha acumulado cientos de millones de visualizaciones en YouTube y que está ampliamente asociado a la ruptura mediática entre ambos artistas.

El video muestra a Piqué caminando mientras el automóvil circula a su lado con la música sonando, escena que se compartió masivamente y generó reacciones en distintas plataformas digitales.

Piqué no reacciona a la provocación

Piqué, tapado con una capucha, ni se inmuta ante la provocación y prosigue su camino. El vídeo del momento acumula en menos de 24 horas más de un millón de visualizaciones y más de 300 comentarios.

La canción utilizada en el video se convirtió en un fenómeno global tras su lanzamiento. Esta se ha vinculado de forma reiterada al fin de la relación entre Piqué y Shakira, uno de los episodios más comentados del ámbito del entretenimiento en los últimos años.

Mientras tanto, el club continúa enfocado en su desempeño en la Segunda División, con el objetivo de alejarse de la zona de descenso y mantener la estabilidad deportiva, en una temporada marcada tanto por los resultados en el campo como por la constante atención mediática que rodea a su propietario.

