Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Joven resulta herido en ataque armado cerca del Hospital Teófilo Dávila en Machala

Un joven de 25 años resultó herido tras un ataque armado ocurrido de madrugada cerca del Hospital Teófilo Dávila, en el centro de Machala.
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un nuevo hecho de violencia se registró en Machala, provincia de El Oro, durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre, cuando un joven de 25 años fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones del Hospital General Teófilo Dávila, una de las casas de salud más importantes de la capital orense.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 04h30, en la intersección de las calles Tarqui y Boyacá, un sector céntrico con circulación vehicular constante incluso durante la noche. Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, moradores del área alertaron al ECU 911 tras observar a una persona herida por impactos de arma de fuego en la vía pública.

Tras la alerta, unidades policiales que cumplían el denominado “código plata” —dispositivo de seguridad permanente en los exteriores del hospital— acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación y brindar asistencia.

Al llegar al punto señalado, los agentes observaron a una motocicleta que se retiraba del sector de manera sospechosa al notar la presencia policial. Este detalle fue incorporado al informe inicial y forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Traslado de emergencia y atención médica

A pocos metros del sitio donde se escucharon los disparos, los uniformados localizaron al joven herido, quien presentaba visibles lesiones por proyectiles de arma de fuego. De inmediato, lo trasladaron hasta el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con el parte preliminar, la víctima registra un impacto de bala en el brazo derecho y dos impactos en el brazo izquierdo. El personal médico confirmó que, pese a la gravedad del ataque, el paciente se encuentra en condición estable y fuera de peligro, bajo observación.

Las autoridades indicaron que el herido no presenta antecedentes penales, un dato que también se considera dentro del proceso investigativo para determinar las circunstancias y posibles móviles del ataque.

Procedimiento policial en la escena

Mientras se realizaba el traslado del herido, otras unidades policiales acordonaron el sector para levantar indicios balísticos y recabar información que permita identificar a los responsables. La zona quedó resguardada para evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el hecho violento.

Agentes especializados realizaron un reconocimiento del área, además de entrevistas preliminares a moradores y personas que se encontraban en los alrededores al momento del ataque. Hasta el cierre de este informe, no se ha confirmado el número exacto de disparos realizados ni se ha determinado si el ataque estuvo dirigido específicamente contra la víctima.

La motocicleta observada abandonando el lugar se considera un elemento clave en la investigación. La Policía trabaja en la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, con el objetivo de reconstruir la ruta de huida y obtener características del vehículo y sus ocupantes.

Mientras tanto, el joven herido permanece bajo atención médica y protección, mientras la Policía mantiene operativos en el sector y en otros puntos estratégicos de Machala para reforzar la seguridad ciudadana. (12)

