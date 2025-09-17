Jóvenes en Guayaquil venden camarones para financiar su boda y se vuelven virales

Una pareja de jóvenes emprendedores de Guayaquil decidió salir a las calles desde la semana pasada para vender camarones con el objetivo de financiar su boda, compartiendo su iniciativa en TikTok, donde rápidamente se hicieron virales.

Una boda pagada con camarones y creatividad digital

En una transitada vía del sur de Guayaquil, cada noche Alejandro Ortiz y su novia, Evelyn Jiménez instalan una hielera repleta de camarón fresco. Vestidos con ropa cómoda y acompañados de música en tendencia, ofrecen fundas de “camarón grande” mientras sonríen a las cámaras de sus teléfonos. La escena, que combina comercio informal y creatividad digital, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales.

Desde su primera publicación en TikTok, el perfil de Ortiz (@alejandroortiz92) ha recibido una oleada de apoyo. Los videos de la pareja, acompañados de coreografías improvisadas y mensajes de gratitud, superan ya las 400.000 visualizaciones. El emprendimiento no solo ha generado ventas, sino también solidaridad entre los usuarios, quienes destacan la motivación de los novios por alcanzar su meta matrimonial.

La estrategia digital ha permitido que lo que empezó como un esfuerzo local traspase fronteras. Comentarios de apoyo llegan desde distintas provincias ecuatorianas y del extranjero, con mensajes de aliento y felicitaciones por su iniciativa.

Solidaridad y apoyo inesperado

El impacto de la pareja, bautizada en redes como “los novios de los camarones”, ha generado reacciones positivas en la comunidad. Pequeños emprendimientos locales y proveedores de servicios nupciales han ofrecido su ayuda de forma gratuita, desde decoración hasta fotografía, para respaldar la boda.

En declaraciones compartidas en un video, Ortiz agradeció la respuesta masiva: “Queremos agradecerles de corazón a todas las personas que nos han apoyado para pagar nuestra boda”. Su pareja añadió que no buscan donaciones, sino reconocimiento al esfuerzo: “No estamos pidiendo nada, agradecemos mucho su apoyo y las felicitaciones que nos dan en la calle y a quienes nos dejan mensajes de bendiciones”. Este gesto de gratitud refuerza la narrativa de la pareja como símbolo de perseverancia y trabajo digno, en contraste con la dificultad de costear celebraciones en un contexto económico desafiante.

El poder de TikTok y los nuevos emprendimientos

La historia también pone de relieve el papel de TikTok como plataforma de visibilidad social. Según datos de Statista, Ecuador se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor penetración de esta red social, especialmente entre jóvenes de 18 a 34 años. Casos como el de Ortiz y su novia muestran cómo la combinación de creatividad y persistencia puede traducirse en oportunidades reales.

El éxito viral también resalta cómo iniciativas pequeñas pueden crecer exponencialmente en un ecosistema digital interconectado. Para especialistas en marketing digital, este tipo de experiencias evidencia la capacidad de las redes para transformar actividades cotidianas en fenómenos colectivos.