Juan David Jiménez aparece en el radar de Manta FC para la LigaPro 2026

El Manta Fútbol Club comenzó la planificación de su plantel para la temporada 2026 de la LigaPro, con el objetivo de fortalecer su estructura deportiva y competir por posiciones más altas en la tabla. En este contexto, el nombre del mediocampista colombiano Juan David Jiménez aparece como una de las opciones que analiza la dirigencia “atunera”, de acuerdo con información difundida por el periodista Ligner Mendoza.

La posible incorporación surge tras la salida del uruguayo Facundo Ospitaleche, quien ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn, de Argentina. Esta baja dejó un espacio en el mediocampo que el club busca cubrir con experiencia y continuidad competitiva.

Juan David Jiménez, de 31 años, se despidió de Técnico Universitario el 30 de diciembre de 2025 a través de sus redes sociales, lo que abrió la posibilidad de su llegada a otro club del fútbol ecuatoriano. El volante colombiano había arribado al país en 2020, de la mano del entrenador Cheche Hernández, como parte del cupo de jugadores extranjeros.

Rendimiento reciente y perfil del posible refuerzo

Durante la temporada 2025, Jiménez disputó 32 partidos oficiales con Técnico Universitario y acumuló 2.430 minutos en cancha. Estas cifras reflejan regularidad y continuidad en el mediocampo del denominado “Rodillo Rojo”. Su experiencia en el fútbol local es uno de los factores que lo ubican como una alternativa considerada por Manta FC.

Paralelamente, otros movimientos también se perfilan en el club manabita. Versiones del entorno deportivo indican que el argentino Braian Ramírez estaría cerca de renovar su vínculo con Manta FC para la próxima campaña. Ramírez fue una de las piezas utilizadas con mayor frecuencia en 2025. El mediocampista argentino jugó 33 partidos en la última temporada con el conjunto atunero y anotó un gol, consolidándose como una opción recurrente dentro de la rotación del equipo.

Balance del mediocampo y objetivos para 2026

En la temporada 2025, el mediocampo de Manta FC tuvo diversas variantes. En esa zona actuaron Braian Ramírez, Facundo Ospitaleche, Liberman Torres, Fabrizio Almeida y Mateo Ortíz, quienes alternaron titularidades y funciones según el esquema técnico. Desde lo deportivo, Manta FC logró permanecer en la Serie A, al finalizar como líder del cuadrangular del descenso, superando a Mushuc Runa, Vinotinto y Técnico Universitario. Este resultado permitió al club asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

De cara a 2026, la dirigencia apunta a conformar una plantilla más competitiva que le permita alejarse de la zona baja. El próximo campeonato tendrá seis equipos involucrados en el descenso. La planificación anticipada y los movimientos en el mercado serán claves para cumplir esos objetivos.