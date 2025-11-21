Juan Fernando Velasco estrena el videoclip de ‘Odiáme’, un tributo a Julio Jaramillo

El cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco presentó un nuevo capítulo visual del proyecto discográfico que une su voz con la de Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial.

En esta ocasión, se trató del videoclip de ‘Ódiame’, una de las interpretaciones más emblemáticas del ‘Ruiseñor de América’, que llega tras el gran impacto del primer adelanto del álbum Julio Eterno con ‘Cinco centavitos’.

El tributo de Juan Fernando Velasco

El video de ‘Odiáme’, grabado en Bogotá, muestra una historia cotidiana pero profundamente emocional: un hombre que espera, una relación desgastada y la súplica dolorosa que encierra la canción.

“El relato inicia con Velasco sentado en la barra de un bar, aguardando a su pareja. Ella llega tarde, distante y absorta en su teléfono. La indiferencia se convierte en detonante: él se aleja y encuentra una presentación en vivo donde la voz eterna de Julio Jaramillo lo invita a cantar en dueto, convirtiéndose en su refugio emocional”, se narró en un boletín de prensa

Mientras él canta, ella empieza a percibir el impacto de su actitud. “Entre selfies, espejos y distracciones, comprende que ha fracturado algo que ya venía frágil. En la escena final, ella levanta su vaso en un gesto de reconciliación que él responde con una sonrisa resignada: la confirmación de que el amor existe… pero también se cansa“, se informó.

Sobre Julio Eterno

La producción de Julio Eterno emplea inteligencia artificial para recuperar y aislar la voz original de Julio Jaramillo, permitiendo que el dueto con Juan Fernando Velasco fluya con naturalidad y profundo respeto.

Mientras que ‘Ódiame’ conserva la esencia tradicional del bolero, pero con una narrativa visual contemporánea que acerca la canción a nuevas generaciones.

Este lanzamiento llega inmediatamente después del exitoso tour de Juan Fernando Velasco por Estados Unidos, donde visitó más de 17 ciudades.

Juan Fernando Velasco es ícono de la balada ecuatoriana

Juan Fernando Velasco (Quito, 23 de enero de 1972) es uno de los cantautores ecuatorianos más reconocidos de las últimas tres décadas.Inició su carrera en 1992 como vocalista del grupo Tercer Mundo. En 1999 lanzó su primer álbum solista Tanto amor, que incluyó éxitos como “Chao Lola” y “Hoy que no estás”.

Su disco A tu lado (2002) consolidó su éxito internacional con temas como “Tanto amor te di” y “Déjame contigo”. Ha publicado nueve álbumes de estudio, entre ellos Juan Fernando Velasco (2007), Con toda el alma (2010), Mis raíces (2016) y Todo lo que siento (2022).

En 2024 lanzó Sin filtro, su décimo trabajo. Ha recibido múltiples discos de platino y oro en Ecuador, Colombia y Perú, y ha realizado giras por América Latina, Estados Unidos y España. En 2018-2019 fue Ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador. También fue candidato a la presidencia de Ecuador.

Su estilo combina pop, balada y música andina contemporánea.