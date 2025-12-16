COMUNIDAD POR USD 1
Juan Salinas al espacio: Ecuador celebra su primer viaje espacial histórico

El ingeniero aeroespacial Juan Fernando Salinas se prepara para despegar en una misión de Blue Origin (Origen azul). Su llegada al Palacio de Carondelet marcó un hito histórico para Ecuador.
Juan Salinas al espacio: primer ecuatoriano en misión histórica.
El presidente de la República, Daniel Noboa, recibió en su despacho a Juan Fernando Salinas, primer piloto ecuatoriano aeroespacial que viajará al espacio. Foto: Presidencia de Ecuador.
El presidente Daniel Noboa recibió este lunes en el Palacio de Carondelet a Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano que viajará al espacio. La cita resaltó la importancia del acontecimiento para la historia del país y el orgullo nacional.

Salinas, ingeniero aeroespacial y piloto comercial, egresado de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, participará en una misión organizada por Blue Origin (Origen azul), empresa estadounidense fundada por Jeff Bezos. Su experiencia internacional en la industria aeronáutica y espacial ha sido clave para este logro.

Misión de Juan Salinas al espacio

El pasado 1 de diciembre, Salinas ofreció detalles de la misión durante el programa Contacto Directo. Explicó que el cohete despegará desde Texas, Estados Unidos, en una fecha prevista para 2026, aunque aún sin confirmación exacta.

Durante el vuelo, la cápsula permanecerá varios minutos en condiciones de ingravidez, a más de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, antes de iniciar el descenso mediante un sistema de paracaídas que garantizará un retorno seguro a la superficie.

Impacto histórico para Ecuador

“No solo es Juan Salinas quien irá al espacio, somos cerca de 18 millones de ecuatorianos los que viajaremos”, declaró el ingeniero en la entrevista. Sus palabras reflejan el carácter histórico y simbólico de su participación.

La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, ubicada en Daytona Beach, Florida, es reconocida mundialmente como una de las instituciones más prestigiosas en formación aeronáutica y aeroespacial. Allí, Salinas adquirió las bases de su destacado desarrollo profesional.

Trayectoria internacional de Juan Salinas

Su carrera se ha centrado en proyectos internacionales vinculados a la industria de la aviación y el espacio, consolidando una reputación que lo posiciona como un referente ecuatoriano en el ámbito aeroespacial.

El viaje de Juan Salinas al espacio no solo representa un logro personal, sino que proyecta a Ecuador en la escena global de la exploración espacial, inspirando a futuras generaciones de científicos y pilotos.

