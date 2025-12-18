Juez del caso Triple A renuncia tras amenazas y retiro de seguridad.

El juez Carlos Serrano, integrante del Tribunal de Juicio del caso Triple A, presentó su renuncia irrevocable, luego de enfrentar amenazas directas contra su vida.

El magistrado decidió dejar de laborar desde el 17 de diciembre de 2025, al considerar que continuaba en riesgo extremo y sin protección institucional.

Renuncia del juez Carlos Serrano

En un escrito dirigido a Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura, Serrano señaló que el 3 de diciembre le retiraron su equipo de seguridad, pese a alertas previas.

Según detalla, esa decisión lo dejó en total desamparo, mientras seguía a cargo de causas vinculadas al crimen organizado y lavado de activos.

El magistrado explicó que, ante la falta de respuesta administrativa, se vulneraron derechos constitucionales fundamentales relacionados con el trabajo y la integridad personal.

En su escrito advirtió consecuencias directas por obligarlo a continuar funciones jurisdiccionales sin resguardo, en medio de amenazas inminentes.

“Por una parte, se está vulnerando mi derecho constitucional al trabajo libremente escogido y aceptado, así como a no ser obligado a realizar un trabajo forzoso, limitado y libre de desarrollo de la personalidad, y, por otra parte, se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro sin ningún tipo de resguardo personal. Por lo expuesto, con el fin de que se tomen las medidas administrativas que correspondan para precautelar el correcto desarrollo de las causas, informo que, ejerciendo el derecho a un trabajo libre, escogido y no obligado, protegiendo mi vida e integridad, no laboraré desde hoy, 17 de diciembre de 2025″, señaló Serrano en el documento oficial remitido a la Judicatura.

Agregó que lo obligan a exponerse a peligro permanente, sin garantías mínimas, mientras resuelve procesos de alto impacto nacional.

Tribunal del caso Triple A y proceso contra 22 acusados

Carlos Serrano integraba el Tribunal junto a Gabriela Cossette Lara y Jorge Sánchez, este último como juez ponente del caso Triple A.

El proceso involucra a 22 personas naturales y jurídicas, acusadas por delitos relacionados con derivados de petróleo.

Entre los procesados consta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo que elevó el perfil público y político del juicio.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 21 de enero, pero el Tribunal adelantó la fecha al 24 de diciembre, invocando celeridad procesal.

Vacaciones revocadas y el origen de las amenazas

Previo al cambio de fecha, Carlos Serrano contaba con vacaciones preaprobadas del 20 de diciembre al 3 de enero, que luego revocaron sin explicación.

Ese ajuste coincidió con el incremento de riesgos personales y la ausencia de protección policial.

El origen de las amenazas en su contra se relaciona con la sentencia del caso Euro 2024, emitida contra el serbio Yezdimir Serdán, vinculado a lavado de activos.

La estructura criminal ocultaba capitales del narcotráfico mediante empresas, transferencias internacionales y maniobras societarias.

Días antes de dictar sentencia, un funcionario del Consejo de la Judicatura citó al juez fuera del Complejo Judicial de Quito. Serrano rechazó la reunión, pero luego recibió mensajes directos en su despacho, donde le exigían declarar inocente a Serdán.

Durante la audiencia telemática, el sentenciado (Yezdimir Serdán) realizó un gesto de amenaza de muerte, pasando su dedo por el cuello frente a cámaras. (07)