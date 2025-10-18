Juez de Muisne anula convocatoria de elección en Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

El juez Wilson Mendoza Defaz, de la Unidad Judicial Multicompetente de Muisne, suspendió este viernes 17 de octubre la asamblea extraordinaria de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), convocada por su presidente saliente, Patricio Maldonado, para este sábado 18 de octubre en Tena, provincia de Napo. La medida responde a una acción de protección presentada por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien reclama su designación como nueva presidenta del gremio el 15 de octubre por un grupo de 157 alcaldes.

La providencia judicial, emitida el 17 de octubre, deja sin efecto la convocatoria oficial y convoca a una audiencia virtual para el 23 de octubre en Muisne, con el fin de resolver la controversia. Mendoza Defaz justificó la admisión del trámite al considerar que la demanda de Colorado, ingresada el 16 de octubre contra Maldonado, resulta «clara y precisa» y cumple con los requisitos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta suspensión surge tras una serie de tensiones previas, donde el 14 de octubre un juez de Nabón había ratificado medidas cautelares a favor de Maldonado, invalidando una autoconvocatoria anterior.

Antecedentes de la disputa en la AME

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, ha enfrentado divisiones internas en los últimos años por temas presupuestarios y de liderazgo. En septiembre de 2023, el gremio demandó al Gobierno central el pago de deudas acumuladas por USD 745 millones en asignaciones a municipios, lo que generó reclamos públicos de Maldonado sobre retrasos en sueldos y proveedores. Estas fricciones se intensificaron en 2025 con intentos de renovación directiva, culminando en la autoconvocatoria del 15 de octubre en Arosemena Tola, Napo. EN esa sesión, Colorado obtuvo el respaldo de 157 alcaldes para asumir la presidencia.

Patricio Maldonado, alcalde de Nabón (Azuay) desde 2019 y presidente de la AME desde octubre de 2023 con 128 votos en la 44ª Asamblea General en Salitre (Guayas), defendió la legalidad de su convocatoria para Tena. En un comunicado del gremio, se enfatizó que «la única asamblea legítima es la programada para el 18 de octubre a las 11:00, en cumplimiento del estatuto institucional».

Maldonado, llegó a la alcaldía con el 29,2% de los votos en una alianza entre Democracia Sí y Ecuatoriano Unido. Su gestión ha priorizado obras viales y de agua potable en Nabón, alineadas con demandas nacionales del sector municipalista.

Por otro lado, Yuri Colorado, primera alcaldesa mujer de Muisne desde su fundación en 1956, asumió el cargo en mayo de 2023 con el 26,8% de los sufragios bajo el Partido Social Cristiano (PSC). Su designación en la AME el 15 de octubre contó con apoyo de alcaldes afines al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Este proceso ha sido cuestionado por irregularidades en firmas de respaldo, según verificaciones previas reportadas en la disputa.

Implicaciones para los municipios ecuatorianos

Esta pugna refleja desafíos recurrentes en la AME, como la eliminación de subsidios al diésel en 2025, que según el gremio podría elevar pasajes de bus hasta 10 centavos y afectar presupuestos locales. Colorado ha impulsado proyectos de infraestructura en Muisne, como agua potable y muros de contención post-terremoto de 2016, con apoyo de la AME regional. Mientras tanto, la suspensión judicial obliga a los 222 alcaldes a esperar la audiencia del 23 de octubre, lo que podría retrasar la elección de autoridades.

En contexto, la AME ha sido clave en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promoviendo planes de desarrollo territorial en 24 provincias. Fuentes judiciales confirman que la medida cautelar no declara derechos sobre la presidencia, sino que insta a actuar dentro de la Constitución y la ley.