Jueza archiva denuncia de Yaku Pérez contra el presidente Daniel Noboa por presunto tráfico de influencias

La denuncia por un supuesto tráfico de influencias y cohecho contra el presidente de la República, Daniel Noboa fue archivada. En esta, también estaban involucrados su esposa, Lavinia Valbonesi y directivos de la minera Dundee Precious Metals en Ecuador (DPM Ecuador).

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, tomó la decisión ante el proceso judicial.

El excandidato presidencial y activista ambiental, Yaku Pérez y ocho personas más presentaron la denuncia en agosto pasado.

La denuncia contra Daniel Noboa es “temeraria”

El fallo de la magistrada se notificó por escrito a las 14h27 del viernes, 31 de octubre de 2025. En esta, Camacho determinó que no se ha logrado recabar elementos necesarios que permitan presumir la existencia material del delito.

“No se ha logrado determinar la influencia de Daniel Noboa Azín, en su calidad de Presidente de la República del Ecuador, en el funcionario que en su momento concedió la licencia ambiental a la compañía DPMECUADOR S.A., esto como resultado de una presunta donación realizada a la Fundación “ANA”, representada por la ciudadana Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, por ende no se ha evidenciado una conducta penalmente relevante que suponga la lesión del bien jurídico protegido de la eficiencia de la administración pública”, dice la providencia de la jueza Camacho.

A la vez, la jueza de la CNJ declaró que la denuncia es “temeraria”. “Los denunciantes se creían facultados para someter ante el poder penal una conducta que ellos ameritaron lesiva y con relevancia penal, cuando en realidad, a partir de la investigación, el hecho investigado no constituye delito alguno”, precisa.

“Por ende, su accionar responde a un actuar imprudente, alejado de una actuación de carácter malicioso, por lo que se verifica que han incurrido en un actuar negligente y apresurado, pues, de forma imprudente decidieron activar el poder punitivo del Estado, esto a pesar de no tener la certeza de que la conducta desplegada por los denunciados, implicaba el cometimiento de un delito”, detalló la resolución de la jueza.

Anuncia acciones legales contra Yaku Pérez

La noche de ayer, el presidente Daniel Noboa publicó una carta, en la que se pronunció sobre el archivo de la denuncia.

En esta, el primer mandatario ecuatoriano indicó que “la acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde”.

“La resolución judicial demuestra que la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mi honra y la de mi familia. Una vez más, queda en evidencia que la vieja política no descansa: prefieren fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no pueden igualar en las urnas”, reaccionó el mandatario.

Noboa también indicó que demandará al excandidato presidencial. “Me reservo el derecho de tomar las acciones legales que correspondan. En caso de que la justicia falle a favor, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay“, indicó.

El pasado 26 de agosto, Pérez y otros ocho defensores del agua de la provincia del Azuay, presentaron una denuncia para que se investigue un presunto acto doloso de tráfico de influencias, cohecho, conflicto de intereses en concurso de infracciones conexos en la entrega de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, en Azuay, a la empresa DPM Ecuador.