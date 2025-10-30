Jueza de Florida rechaza habeas corpus de José Serrano, quien seguirá detenido en Estados Unidos

José Serrano Salgado, exministro del Interior durante el correísmo, permanecerá detenido en Estados Unidos. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, desestimó su recurso de habeas corpus al considerar que la corte carece de jurisdicción para resolver el caso.

La decisión, emitida el 29 de octubre de 2025, mantiene al exfuncionario recluido en el Centro de Detención Krome, en Miami, donde se encuentra desde el 7 de agosto por un problema migratorio. La audiencia que definirá su eventual deportación está prevista para el 19 de noviembre.

El tribunal resolvió que el pedido lo presentaron fuera de su competencia. La jueza argumentó que el caso se encuentra en una etapa procesal que impide revisar la legalidad de la detención. Sin embargo, la decisión la emitió sin perjuicio, lo que permite a Serrano volver a presentar la solicitud si corrige los defectos jurisdiccionales.

Argumentos legales de Serrano

El recurso fue interpuesto por su abogado, Robert Sheldon, en contra del director interino del ICE en Miami, Juan López-Vega, y del director nacional interino, Todd Lyons. En su petición, Serrano exigía su “liberación inmediata” o, en su defecto, que se lo reclasifique como “solicitante de asilo”. Alega que no debía permanecer recluido “junto a criminales comunes”.

Serrano tiene hasta el 12 de noviembre para presentar objeciones a la resolución. Si lo hace, el caso será revisado por el juez K. Michael Moore, quien podría modificar o confirmar la decisión antes del proceso de deportación.

Riesgo de retorno a prisión en Ecuador

En Ecuador, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y candidato presidencial asesinado en agosto de 2023.

La medida la dispuso el 23 de octubre la jueza María Luz Ortiz, quien acogió nuevos elementos presentados por la Fiscalía, entre ellos peritajes, testimonios y comunicaciones que vincularían a Serrano y al empresario Xavier Jordán con la planificación del crimen. Hasta entonces, ambos tenían medidas alternativas, pero el tribunal consideró que existía riesgo de fuga y de obstaculización del proceso penal.

La familia de Villavicencio ha mostrado su preocupación ante una posible liberación del exministro. “Una eventual libertad pondría en riesgo la justicia en Ecuador”, declaró Amanda Villavicencio, hija del político asesinado.

Un proceso en dos frentes

Mientras la Fiscalía ecuatoriana avanza en la investigación del caso Magnicidio FV, en Estados Unidos se tramita el proceso migratorio que podría terminar con la deportación de Serrano.

La próxima diligencia en Ecuador está programada para el 31 de octubre. En esa fecha se recibirán testimonios anticipados, incluido el de un testigo protegido relacionado con el caso Metástasis.

Por ahora, el exministro Serrano continúa bajo custodia en Miami, a la espera de una definición judicial que determinará si regresa al país para enfrentar prisión preventiva por uno de los crímenes más graves que ha sacudido la política ecuatoriana.