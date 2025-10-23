Jueza ordena prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán por caso Villavicencio

Una jueza dictó prisión preventiva contra el exministro José Serrano y el empresario Xavier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. La decisión se tomó este 23 de octubre en el Complejo Judicial Norte de Quito, tras una audiencia reservada en la que la Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción. Ambos imputados, que residen en Estados Unidos, enfrentan cargos por su supuesta participación en la planificación del crimen, perpetrado a pocos días de la primera vuelta electoral.

La medida sustituye las presentaciones periódicas ordenadas el 3 de septiembre por la jueza Daniela Ayala, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía argumentó que los nuevos indicios justifican la prisión preventiva para garantizar el proceso.

Nuevos elementos en la investigación

Entre los elementos presentados, destaca el testimonio anticipado de Daniel S., también procesado, quien afirmó que el seguimiento a Villavicencio fue ordenado por Leandro Norero, fallecido, a solicitud de Xavier Jordán. Según Daniel S., Serrano participó en videollamadas para coordinar el control policial y facilitar el atentado mediante sus contactos. Compañeros de celda de Daniel S. corroboraron estas declaraciones, asegurando haber presenciado comunicaciones entre los implicados, incluyendo a Ronny A., otro procesado.

La audiencia, presidida por la jueza María Luz Ortiz, contó con la presencia de los abogados de Serrano, mientras Jordán. participó telemáticamente. Un día antes, la jueza Patlova Guerra, de la Corte de Pichincha, intentó excusarse de conocer un recurso de apelación relacionado, alegando un conflicto de interés, pero su solicitud fue rechazada.

Caso Villavicencio

El asesinato de Fernando Villavicencio, conmocionó al país. Cinco personas, incluyendo Carlos A., alias “El Invisible”, cabecilla de la banda Los Lobos, han sido condenadas como autores materiales. El detenido planificó el crimen desde la cárcel de Latacunga. Además, ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos, murieron antes del juicio, algunos en circunstancias no esclarecidas, como ahorcamientos en prisión.

José S., detenido en Estados Unidos desde hace 77 días, enfrenta una audiencia en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome para determinar su posible deportación. Ha solicitado fianza y un habeas corpus, sin éxito hasta el momento. Xavier J., por su parte, también reside en EE. UU. y es procesado en ausencia.

Avances y pendientes en la justicia

La investigación del magnicidio continúa revelando conexiones entre figuras políticas, empresariales y el crimen organizado. Edwin Romero, abogado de la madre y hermana de Villavicencio, destacó la decisión de la jueza Ortiz como un paso hacia la justicia. Sin embargo, la complejidad del caso, que incluye muertes sospechosas de implicados y la participación de actores internacionales, plantea retos para esclarecer completamente los hechos. (39)