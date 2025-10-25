COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Justicia

Jueza solicitó Alerta Roja de Interpol contra José Serrano y Xavier Jordán: ¿Qué significa?

José Serrano y Xavier Jordán tienen orden de prisión preventiva en Ecuador. La Justicia pide Alerta Roja de la Interpol para su captura.
José Serrano y Xavier Jordán residen en Estados Unidos.
José Serrano y Xavier Jordán residen en Estados Unidos.
José Serrano y Xavier Jordán residen en Estados Unidos.

La Justicia ecuatoriana ordenó que se oficie a la Interpol para emitir una difusión roja internacional para localizar y capturar a José Serrano, exministro del Interior, y a Xavier Jordán Mendoza, quienes son señalados como autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio.

La disposición llegó por parte de la jueza Luz María Ortiz, de la Unidad Judicial Norte de Quito, quien el reciente jueves ordenó prisión preventiva para ambos procesados.

¿Qué significa una Alerta Roja de Interpol contra Serrano y Jordán?

Una Alerta Roja de Interpol es una notificación internacional emitida a solicitud de un país miembro para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada por la justicia, pendiente de extradición, entrega o acción judicial similar. No es una orden de arresto, sino un aviso que informa a los 195 países miembros sobre individuos acusados o condenados por delitos graves como homicidio, terrorismo, tráfico de drogas o lavado de dinero.

Nuevos elementos impulsan pedido de prisión preventiva contra Xavier Jordán y José Serrano por el caso Magnicidio FV

La alerta contiene datos del fugitivo: identidad, descripción física, cargos y detalles de la orden judicial. Publicada en los sistemas de Interpol, permite a las policías nacionales compartir información en tiempo real. En 2023, se emitieron 10.700 alertas rojas, facilitando la captura de 1.500 personas globalmente. Las autoridades del país donde se localiza al fugitivo deciden la detención según sus leyes.

En este caso llevado por la Justicia de Ecuador, José Serrano y Xavier Jordán residen en Estados Unidos. Ese país debe decidir su detención, así como una posible extradición, que puede ser solicitada por las autoridades ecuatorianas.

En la mira por el asesinato de Fernando Villavicencio

La jueza Ortiz dictó prisión preventiva contra Serrano y Jordán el pasado 23 de octubre. Esto, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Complejo Judicial Norte de Quito.

A ambos se los procesa como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado el 9 de agosto de 2023.

La decisión, según la magistrada, responde a riesgos procesales evidenciados por testimonios de compañeros de celda de Daniel Salcedo, otro investigado en el caso.

Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo solicitó reemplazar la medida de presentación periódica semanal en el Consulado de Miami, impuesta el 3 de septiembre, por prisión preventiva.

Hidalgo presentó testimonios, una pericia informática y chats de la aplicación Threema. Esto, demuestra la influencia de Serrano en filas policiales, su capacidad para intimidar a procesados y la obstrucción al proceso por parte de Xavier Jordán.

Ya hay sentenciados por el crimen de Villavicencio

A cinco personas, incluyendo Carlos Angulo, alias «El Invisible», cabecilla de Los Lobos, se ha condenado como autores materiales con penas de hasta 34 años.

La Fiscalía sostiene que Serrano, Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga (prófugo en Venezuela) y Salcedo, condenado por corrupción, conformaron una estructura para eliminar a Villavicencio por sus investigaciones contra redes de poder político y delictivo. (13).

