Deportes
Fútbol

Jugadores de Barcelona SC acuerdan presentarse al duelo contra Independiente del Valle en la última fecha de LigaPro 2025

El plantel de Barcelona SC acordó disputar el partido ante Independiente del Valle este domingo, como homenaje a Mario Pineida, en medio del luto y la crisis interna por salarios adeudados.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los jugadores de Barcelona SC se reunieron este viernes 19 de diciembre en el estadio Monumental Banco Pichincha y decidieron presentarse al compromiso frente a Independiente del Valle, programado para el domingo 21 de diciembre a las 16h30 en el estadio Banco Guayaquil.

El choque corresponde a la última fecha de la LigaPro 2025. La determinación fue confirmada por el periodista Juan Francisco Rueda y se tomó como acto de respeto y homenaje tras el fallecimiento de Mario Pineida.

La decisión se adoptó en un contexto de profundo dolor para el club y el entorno barcelonista, tras la muerte del defensor Mario Pineida el 17 de diciembre en un ataque armado en Guayaquil.

Homenaje deportivo en medio del luto

El plantel torero resolvió cumplir con el calendario deportivo y disputar el encuentro como forma de honrar la memoria de su compañero. La LigaPro ratificó la realización del partido, que no fue suspendido pese a la conmoción generada.

Importancia deportiva del duelo

El compromiso ante Independiente del Valle es clave para Barcelona SC, ya que un resultado favorable podría asegurar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y evitar la disputa de rondas previas. El equipo llega al cierre del hexagonal final con la posibilidad de depender de sí mismo para lograr el boleto.

Medida de protesta vigente

Aunque el plantel decidió jugar, se mantiene la protesta por los cuatro meses de salarios adeudados. Los jugadores no concentrarán ni ingresarán al hotel previo al encuentro, como medida de reclamo ante la directiva.

Contexto de la temporada

El equipo amarillo atraviesa uno de los momentos más complicados de la campaña 2025, marcado por la crisis económica y el impacto emocional del fallecimiento de Mario Pineida, quien formaba parte del plantel y había participado en etapas previas de la temporada.

