Jugadores de Emelec exigen pago de salarios pendientes ante posible boicot a concentración

Los jugadores de Emelec lanzaron un ultimátum a la directiva del club este viernes 19 de septiembre de 2025 en Guayaquil, Ecuador, exigiendo el pago de cuatro meses de salarios pendientes. De no regularizarse al menos un porcentaje antes del sábado 20 de septiembre, se negarán a concentrar para el partido de la Fecha 29 de la LigaPro contra El Nacional.

El ultimátum salarial del plantel

Según el periodista Javier Ruiz, algunos futbolistas acumulan deudas desde mayo de 2025, y la directiva prometió usar la taquilla del Clásico del Astillero para saldar parte de los adeudos, lo que no ocurrió. El acta de LigaPro registró solo 9.000 asistentes pagados en ese encuentro, generando sorpresa en el vestuario.

La periodista Sonia Pérez, confirmó que el plantel espera una respuesta concreta hasta el sábado, con la posibilidad de no asistir a la concentración si no se transfiere al menos un porcentaje de los sueldos. Esta medida de presión no se ha oficializado, pero refleja el descontento por el incumplimiento de derechos contractuales.

Hasta el momento, la dirigencia, encabezada por el presidente Jorge Guzmán, no ha emitido un pronunciamiento oficial. Fuentes cercanas indican que se trabaja en una solución.

El incidente de Alexander González y su impacto

El venezolano Alexander González, de 32 años, vivió un episodio crítico al regresar de la convocatoria con la selección de Venezuela en la Fecha FIFA de septiembre. Al intentar ingresar a Ecuador, las autoridades migratorias lo retuvieron en el aeropuerto por la caducidad de su visa de trabajo, arriesgando deportación.

González había advertido a la directiva con anticipación sobre el vencimiento del documento, solicitando asistencia para renovarlo antes de su viaje. Sin embargo, no se gestionó la solución, y fue aislado en un área restringida hasta resolver el trámite provisionalmente. Este suceso, reportado el 18 de septiembre, se suma a la tensión general en el club.

El jugador, con contrato hasta diciembre de 2025, considera seriamente salir del «Bombillo» para la próxima temporada debido a los incumplimientos recurrentes, incluyendo los pagos salariales. Su caso ejemplifica las dificultades administrativas que afectan al plantel extranjero.

Contexto de la crisis en Emelec y la LigaPro

Emelec, noveno en la tabla de la LigaPro 2025 con 38 puntos tras 28 jornadas, lucha por clasificar a playoffs en la fase regular que cierra el 28 de septiembre. El reglamento de la FIFA permite a jugadores con más de tres meses de impagos rescindir contratos libremente, una opción que varios evalúan. En 2024, el club enfrentó paralizaciones similares por dos meses de deudas, con reuniones en el Polideportivo Los Samanes.

El partido contra El Nacional, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a las 16:00, es clave para mantener aspiraciones. Si el ultimátum prospera, podría derivar en sanciones de LigaPro por incumplimiento de preparación. La directiva evalúa opciones financieras para estabilizar el club antes del fin de semana.