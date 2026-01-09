Juicio político a Mario Godoy: bancada ADN confirma respaldo al proceso en la Asamblea

El juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, sumó un respaldo clave en la Asamblea Nacional. El asambleísta Andrés Castillo, de la bancada ADN, confirmó que su bloque acompañará el proceso de fiscalización impulsado desde el Legislativo.

Durante una entrevista en Contacto Directo, Castillo expresó su inconformidad con las respuestas entregadas por Godoy ante el requerimiento de información solicitado por la Asamblea. Según indicó, la comparecencia no despejó las dudas planteadas por los legisladores.

“A mí particularmente no me convenció lo que dijo Godoy, no contestó las preguntas del requerimiento de información que se le hizo y por eso anunciamos al país con claridad que acompañaremos el proceso de juicio político”, dijo Castillo este viernes 9 de enero de 2026.

El legislador aclaró que el respaldo al proceso no implica una decisión anticipada sobre la destitución. Sin embargo, insistió en que la Asamblea debe permitir que el juicio político se desarrolle con transparencia y sin presiones externas.

Castillo explicó que esperará la interpelación de Mario Godoy en el Pleno para definir su voto final. A su criterio, adelantar una postura cerrada podría afectar la credibilidad del proceso legislativo.

“No quiso adelantar su criterio para no entorpecer el proceso”, señaló el asambleísta. “Una Asamblea distinta implica no sentenciar antes de hora. Adelantar un criterio sería irresponsable”, manifestó.

Andrés Castillo sostiene que Mario Godoy debería renunciar

Más allá del juicio político, Castillo afirmó que Mario Godoy debería renunciar al cargo mientras enfrenta el proceso. Según dijo, esa decisión permitiría una defensa fuera de la función pública y enviaría una señal política clara.

“Usted, por delicadeza, debería irse y defenderse por fuera del cargo. Más allá de que la renuncia no hará que se libre de un potencial juicio político”, expresó el legislador de ADN.

Castillo también advirtió que su bancada no aceptará negociaciones de último momento. “Lo que sí es claro es que no permitiremos ningún arreglo de última hora. Aquí se está haciendo un proceso de fiscalización serio”, enfatizó.

En la víspera, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) solicitó a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) un informe para verificar si el pedido de juicio político cumple con los requisitos formales. Si el informe resulta favorable, el trámite pasará a la Comisión de Fiscalización, controlada por ADN.

Godoy enfrenta cuestionamientos por la actuación de Henry Gaibor, quien fue su hombre de confianza y habría intentado influir en el juez Carlos Serrano para favorecer a un narco serbio. Este tema no recibió mayor profundidad durante su comparecencia ante la Asamblea.