Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza sin bloqueos en la Asamblea Nacional. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional confirmó que permitirá el trámite en la Comisión de Fiscalización.

El proceso toma fuerza luego de que cinco asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron formalmente la solicitud. El oficialismo, que controla el Consejo de Administración Legislativa, anticipa una votación favorable.

ADN respalda el juicio político contra Mario Godoy

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) considera necesario que el juicio político contra Mario Godoy continúe su curso. Por ello, no impondrá obstáculos en el CAL, órgano que resolverá su calificación.

Desde el oficialismo sostienen que existen elementos suficientes para abrir el proceso. Además, esperan unanimidad en la votación, debido a que la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, apoyará el trámite.

CAL sesiona este 8 de enero para definir el proceso

El Consejo de Administración Legislativa sesionará este jueves 8 de enero de 2026, desde las 10:00, para conocer el pedido de juicio político contra Godoy. En la misma sesión, el CAL analizará otro proceso.

Se trata del juicio político contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, solicitado por el legislador Luis Fernando Molina.

Juicio político contra Mario Godoy: acusaciones por incumplimiento de funciones constitucionales

La acusación central señala un incumplimiento de funciones por parte de Mario Godoy. Los legisladores aseguran que ignoró el artículo 168 de la Constitución, relacionado con independencia judicial.

El texto del juicio sostiene que Godoy no garantizó transparencia, probidad ni control disciplinario efectivo. Además, advierte riesgos de injerencias internas y externas dentro del sistema judicial.

El asambleísta oficialista Adrián Castro afirmó que existen fundamentos claros para iniciar el juicio político. Aseguró que durante el proceso se convocará a más actores.

Entre ellos mencionó al juez Carlos Serrano, con el objetivo de conocer su versión sobre un audio donde habría recibido amenazas de un procesado por narcotráfico.

Dudas tras la comparecencia de Godoy en la Asamblea

Castro señaló que la comparecencia de Godoy dejó múltiples interrogantes. Indicó que el presidente del CJ habló de un supuesto “mensajero” que lo presionaba.

Sin embargo, hasta ahora no se conoce la identidad de esa persona. Por ello, el oficialismo insiste en que el juicio permitirá esclarecer responsabilidades.

Pedido de excusa por presunto conflicto de intereses

La asambleísta Viviana Veloz (RC) solicitó al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que tramite una excusa obligatoria contra Mishel Mancheno.

El pedido se fundamenta en un supuesto conflicto de intereses, debido a que “tiene evidentes conflictos de intereses, una amistad y una cercanía con el señor Mario Godoy y su esposa”.

Veloz anunció que planteará una excusa similar contra el asambleísta José Nango en la Comisión de Fiscalización. Argumentó que su hijo trabaja en la Judicatura de Pastaza.

Además, recordó que Nango se abstuvo en una votación previa y que enfrenta una denuncia penal, por lo que no debería integrar esa mesa legislativa.

Veloz enfatizó que incluso una eventual renuncia de Godoy no detendría el proceso. Explicó que la ley permite juzgar a exfuncionarios hasta un año después.

Por ello, sostuvo que el Parlamento debe continuar con el enjuiciamiento para sentar precedentes institucionales.

La legisladora afirmó que la comparecencia de Godoy no aclaró temas clave. Mencionó la firma Invictus, presunto tráfico de influencias y el rol de Henry Gaibor.

También cuestionó la defensa legal de casos de narcotráfico ejercida por la esposa del presidente del CJ. “Esta Asamblea Nacional no puede permitir que alguien con estos graves vínculos siga al frente del Consejo de la Judicatura”, sostuvo Veloz.

Designación y antecedentes del presidente del CJ

Mario Godoy Naranjo asumió como vocal y presidente del CJ el 10 de julio de 2024, tras designación del CPCCS. La Asamblea lo posesionó el 16 de julio.

Luego, el CPCCS lo ratificó para el periodo 2025-2031, mediante una nueva designación en septiembre de 2025.

Caso Euro 2024 y defensa legal de su esposa

El expediente recuerda que el 20 de noviembre de 2024, autoridades capturaron al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, dentro del caso Euro 2024.

Los acusadores señalan que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, actuó como defensora técnica del procesado y de su pareja sentimental.

Aunque Vintimilla declaró haber cesado en el patrocinio en noviembre de 2024, registros judiciales muestran notificaciones hasta noviembre de 2025.

Esto, según el expediente, genera un grave conflicto de intereses que vulnera normas constitucionales y de la Función Judicial.

Amenazas al juez Carlos Serrano y audios filtrados

Durante la audiencia del caso Euro 2024, el procesado realizó un gesto intimidatorio contra el juez Carlos Serrano, registrado en video.

Además, audios filtrados revelan presiones del director provincial Henry Gaibor, quien habría sugerido favorecer al acusado.

Los acusadores sostienen que Godoy no actuó ante alertas policiales sobre riesgos contra Serrano. El 2 de diciembre de 2025, retiraron la custodia.

Ante la falta de protección, el juez solicitó resguardo sin respuesta y presentó su renuncia el 8 de diciembre, para salir del país y proteger a su familia.

Denuncia por presunta influencia en decisiones judiciales

El expediente también incluye una denuncia de la jueza Nubia Vera, quien acusó a Godoy de intentar influir en su fallo. La jueza relató que Henry Gaibor le indicó que debía negar una acción de protección, según consta en su comparecencia legislativa. (07)