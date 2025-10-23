COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Música

Juntan firmas para cancelar el show de Bad Bunny en el Super Bowl: Quieren sustituirlo con una estrella del country

Una petición en Change.org recolecta firmas para sustituir al cantante boricua Bad Bunny por un músico country en el Super Bowl LX.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Una iniciativa en Change.org busca cancelar la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

La petición, lanzada por Kar Shell de Texas, acumula más de 70.000 firmas y propone reemplazarlo con George Strait, una estrella de la música country.

El evento está previsto para el 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generando gran expectativa.

Anuncio histórico de Bad Bunny como headliner

La National Football League (NFL) confirmó el pasado 28 de septiembre que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, liderará el Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Bad Bunny confirma que no llevó su gira a Estados Unidos por temor a las redadas migratorias

Tras el anuncio, el artista, de 31 años, compartió un video en Instagram desde una playa puertorriqueña, declarando: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, fue el artista más reproducido en Spotify de 2020 a 2022, con casi 80 millones de oyentes mensuales. Su selección significó un hito para la representación latina en el evento televisado más visto de Estados Unidos, con audiencias globales superiores a los 100 millones.

Reacciones divididas en redes y medios

El anuncio generó celebraciones entre fans latinos y artistas como Shaboozey, quien afirmó en Billboard: “No hay mejor elección que Bad Bunny para el Super Bowl 2026”. Shakira también respaldó la decisión, destacando su impacto en la visibilidad latina.

Sin embargo, sectores conservadores expresaron oposición, citando el enfoque en español del repertorio de Bad Bunny. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, en una entrevista en Newsmax, calificó la elección de “absolutamente ridícula”.

Estas reacciones impulsaron campañas en redes sociales, con hashtags como #BadBunnySuperBowl y #ReplaceBadBunny ganando tracción en X y Facebook.

Detalles de la petición contra Bad Bunny

La petición “Replace Bad Bunny with George Strait for the 2026 Super Bowl Halftime Show” se lanzó el 1 de octubre en Change.org, dirigida a la NFL, Roc Nation y el comisionado Roger Goodell.

Organizada por Kar Shell de Texas, argumenta que el show debe honrar la herencia musical estadounidense y propone a George Strait, de 73 años, conocido como el “Rey del Country” con más de 60 sencillos No. 1 en Billboard.

El texto insta a un espectáculo “familiar y unificador”, criticando el estilo de Bad Bunny como opuesto a valores tradicionales.

Al 23 de octubre de 2025, la iniciativa supera las 70.000 firmas, con metas de 100.000 para presionar cambios.

Strait, con ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, ha actuado en eventos NFL previos, como el halftime de un juego de Cowboys en 2023. La NFL no ha respondido oficialmente a la petición, manteniendo el lineup confirmado.

