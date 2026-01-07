COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Política

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

La audiencia migratoria del exministro ecuatoriano José Serrano se retoma en Miami y marcará si permanece en Estados Unidos o enfrenta una deportación inmediata a Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Justicia de EE. UU. define el futuro migratorio de José Serrano.
El destino de José Serrano depende de una resolución judicial inminente. Foto: Ministerio de Gobierno Ecuador.
Justicia de EE. UU. define el futuro migratorio de José Serrano.
El destino de José Serrano depende de una resolución judicial inminente. Foto: Ministerio de Gobierno Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La justicia de Estados Unidos retomará este jueves 8 de enero de 2026 la audiencia migratoria contra José Serrano, exministro de Gobierno de Ecuador, detenido desde el 7 de agosto de 2025. El proceso avanza bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento Krome, ubicado en Miami.

La diligencia estará presidida por la jueza Romy Lerner.

Inicialmente, el tribunal programó la audiencia para noviembre de 2025, pero reprogramó la fecha por razones procesales.

Audiencia migratoria de José Serrano en Estados Unidos

La audiencia resulta clave para definir el estatus migratorio de José Serrano en Estados Unidos. Durante la diligencia, la defensa presentará argumentos y documentación para sustentar un temor creíble de retorno a Ecuador, con el objetivo de frenar una deportación inmediata.

En paralelo, los representantes del Gobierno estadounidense expondrán presuntas irregularidades en su permanencia legal, situación que motivó la detención y la apertura formal del proceso migratorio ante la corte.

La jueza Lerner podrá emitir su decisión al finalizar la audiencia o mediante un pronunciamiento escrito posterior, conforme a los tiempos judiciales establecidos.

Defensa sostiene cumplimiento de obligaciones migratorias

La defensa técnica ha insistido en que José Serrano cumplía con todas sus obligaciones migratorias mientras residía en territorio estadounidense. Según sus abogados, el exfuncionario contaba con permiso de trabajo vigente, licencia para conducir y declaraciones tributarias al día.

Además, la defensa subrayó que Serrano no registra antecedentes penales en Estados Unidos y que solicitó asilo político pocos meses después de su llegada, condición que refuerza su solicitud de protección migratoria.

Serrano ejerció cargos de alto perfil político en Ecuador: ministro del Interior, ministro de Justicia y presidente de la Asamblea Nacional, antecedentes que la defensa considera relevantes dentro del análisis del caso.

Posible deportación y proceso judicial en Ecuador

Si la jueza ordena la deportación, José Serrano enfrentará en Ecuador una orden de prisión preventiva. La justicia ecuatoriana lo investiga por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

El proceso involucra a otros procesados y permanece abierto en instancias judiciales ecuatorianas. La decisión migratoria en Estados Unidos no analiza el fondo penal, pero sí impacta directamente en el destino inmediato del exministro.

El fallo final definirá si Serrano permanece en EE.UU. bajo un amparo migratorio o si queda sujeto a una orden de deportación hacia Ecuador. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Pagó por miedo: así operaba la red que extorsionaba a comerciantes en Babahoyo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO