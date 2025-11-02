Juventud Italiana clasifica a cuartos del Torneo Nacional de Ascenso; Liga de Portoviejo ya tiene rival

El Torneo Nacional de Ascenso definió este domingo a sus últimos dos clasificados a los cuartos de final.

Así, el club manabita Liga de Portoviejo, que clasificó el reciente jueves, ya conoce a su siguiente rival. Mientras que el mantense Juventud Italiana concretó hoy su pase a la siguiente instancia del campeonato.

La clasificación de Juventud Italiana en el Nacional de Ascenso

Juventud Italiana enfrentó a Corinthian’s en el estadio Jocay de Manta, en el duelo de vuelta por los octavos de final.

El tiempo reglamentario terminó 1-1, igual que en la ida, para un global de 2-2. Fue así que todo se definió en la tanda de penales.

El equipo manabita logró imponerse desde los 12 pasos, con un marcador de 3-1. Los visitantes erraron dos cobros, quedando eliminados.

En cuartos de final, Juventud Italiana deberá medir a Mineros, equipo que eliminó a Deportivo Quito.

El rival de Liga de Portoviejo en cuartos

Por su parte, Liga de Portoviejo deberá enfrentar a Guaranda FC en los cuartos de final.

El club de provincia de Bolívar selló su clasificación hoy en casa, tras vencer en la tanda de penales a Africando SC. El marcador global fue de 0-0, mientras que en los penales fue de 4-2.

Al término de los octavos de finales, los cruces para los cuartos son los siguientes:

Liga de Portoviejo vs. Guaranda FC.

Mineros vs. Juventud Italiana.

Cuenca Juniors vs. Astillero .

Aampetra vs. Aviced.

Con los cruces ya definidos, se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirme los horarios de los partidos a disputar.

Liga de Portoviejo eliminó a Liga de Cuenca

El pasado jueves, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Liga de Cuenca superó 1-0 a Liga de Portoviejo en el encuentro de vuelta de los octavos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría.

Pese al triunfo local, el global de 2-1 favoreció al conjunto manabita, que había ganado 2-0 en el partido de ida y selló así su clasificación a los cuartos de final del torneo.

Entre los hinchas de la ‘U’ hay gran expectativa, ya que el año anterior se quedaron a un paso del anhelado regreso a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Liga de Portoviejo, a través de sus redes sociales, informó que el duelo de ida se disputará el domingo 9 de noviembre. Esperan casa llena en el estadio Reales Tamarindos.

Liga de El Carmen no avanzó

El reciente sábado, Aampetra eliminó a Liga Deportiva Universitaria de El Carmen tras superarlo por 2-1 en el estadio General Rumiñahui.

Así, el representante manabita quedó fuera de competencia en el Torneo Nacional de Ascenso. El marcador global terminó 4-2.