Juventud Italiana golea 5-0 a Santa Elena y avanza a 16avos de final

Juventud Italiana goleó 5-0 a Santa Elena este viernes 19de septiembre de 2025 en el estadio Jocay de Manta, Ecuador, para clasificarse a los 16avos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, porque el triunfo en el partido de vuelta selló un global de 11-1 en la serie de 32avos, consolidando su paso en los playoffs por el ascenso a Serie B.

Detalle de la goleada de Juventud Italiana

El primer gol llegó al minuto 28, obra de Jorge Luis Palacios, quien recibió asistencias de Jostin Valencia. Palacios regresó al equipo manabita tras su paso por Naranja Mecánica, fortaleciendo el ataque dirigido por Daniel Gavilánez.

Al minuto 54, Adrián Cedeño Ruperti amplió la ventaja con un cabezazo, asistido por Randol Solórzano, en una jugada de estrategia aérea que explotó las debilidades defensivas de Santa Elena. El arquero Rodríguez no pudo intervenir.

El tercer tanto fue al 64, cuando Randol Solórzano colocó un remate de izquierda que superó a Rodríguez, consolidando el dominio mantense en el Jocay.

Cierre de la goleada y clasificación

Al minuto 74, Aldair Vásquez anotó el cuarto con un potente remate de derecha desde 30 metros, asistido por Santiago Guerrero, elevando la euforia en las gradas.

La cuenta la cerró Yefry Angulo al 84, con un disparo de derecha tras pase de Maicol Valencia, sellando el 5-0 que reflejó la superioridad de Juventud Italiana, campeón provincial de Manabí con 17 victorias, 4 empates y 1 derrota en la fase regular, anotando 45 goles y recibiendo solo 9.

Con el global de 11-1, el equipo espera el sorteo de los 16avos de final, programado por la Asociación de Fútbol del Ecuador (AFE). Como monarca manabita, Juventud Italiana ya asegura su cupo a la Copa Ecuador 2026.

Avance de Buhos ante AV25

En otro duelo de vuelta de 32avos, Buhos ULVR FC superó 1-0 a AV25, el club de Antonio Valencia, en el estadio Alejandro Ponce Boboa, clasificando con un global de 2-1 a los 16avos de final del Ascenso Nacional.

AV25, que había igualado en la ida 1-1, no pudo resistir la presión local. Tras la eliminación de AV 25, Antonio Valencia mostró sus críticas al arbitraje. «Difícil competir cuando hay árbitros pocos profesionales, duele mucho perder de esta manera, cuando hubo meses de trabajo realizado. Esto nos da fuerza para seguir trabajando en Segunda Categoría, que es un infierno.Esto tiene que cambiar, no puede seguir así», publicó Valencia en sus redes sociales.

Contexto del torneo y próximos pasos

El Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, en su edición 52, es el tercer escalafón del fútbol ecuatoriano y otorga dos ascensos a la Serie B de LigaPro. Inició el 10 de mayo con 24 equipos por provincia, avanzando a playoffs nacionales con 64 clubes desde el 13 de septiembre.

Los 16avos de final, de ida y vuelta, se disputarán entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, con el sorteo pendiente. Estos playoffs buscan equidad, con énfasis en el fair play financiero y habilitaciones de jugadores, tras incidentes en rondas previas.