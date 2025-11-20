Juventud Italiana presenta apelación contra Mineros SC y se suspende choque ante Cuenca Jrs.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió de forma provisional el partido de semifinales de ida del Ascenso Nacional 2025 entre Mineros Sporting Club y Cuenca Juniors.

Esto tras un reclamo presentado por Juventud Italiana por supuesta alineación indebida de un jugador, con audiencia programada para este viernes 21 de noviembre a las 16h00.

El origen del reclamo

El reclamo surge del encuentro de cuartos de final entre Juventud Italiana y Mineros SC, disputado el 15 de noviembre en el estadio Jocay de Manta, que finalizó 1-1 y dio el pase a Mineros con global de 3-2. El club mantense alega irregularidades en la inscripción de May Laury Quiñónez Ocampo, jugador de Mineros, por inconsistencias entre los datos del Registro Civil y su cédula de identidad.

Comunicado de Mineros SC

Mineros Sporting Club, equipo de la provincia de Bolívar fundado en 2017, emitió un comunicado oficial informando la suspensión provisional del duelo de semifinales contra Cuenca Juniors. El encuentro, originalmente programado para este viernes a las 14h00, se reprogramará una vez resuelta la audiencia. El club reitera que ha actuado conforme a la normativa y ha entregado toda la documentación requerida a la comisión.

Detalles de la audiencia

La audiencia se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 16h00 en las instalaciones de la FEF en Quito. En ella, se evaluarán los argumentos de Juventud Italiana, respaldados por documentos que cuestionan la validez del registro de Quiñónez, y la defensa de Mineros, que espera presentar sus pruebas en las próximas horas para agilizar el proceso.

Implicaciones para el torneo

Si el reclamo prospera, Mineros podría ser sancionado con derrota 0-3 en el partido de cuartos, lo que revertiría el resultado y clasificaría a Juventud Italiana a semifinales en lugar del equipo bolivarense. Esto generaría un cruce entre Juventud Italiana y Cuenca Juniors, con Manabí contando con dos representantes —Juventud Italiana y Liga de Portoviejo— en la fase decisiva del Ascenso Nacional 2025.

Posibles escenarios post-audiencia

La resolución de la FEF será emitida tras la audiencia y comunicada de forma oportuna. Si se confirma la irregularidad, se reestructuraría la fase semifinal, afectando el calendario del torneo que busca concluir en diciembre. Mineros, que eliminó previamente a Deportivo Quito en octavos con global 2-1, defiende su avance legítimo, mientras Juventud Italiana, eliminado en cancha, busca justicia administrativa.

Expectativa en la afición

El caso genera atención en la comunidad futbolística de Manabí y Bolívar, provincias con fuerte tradición en el ascenso. La FEF mantiene el silencio hasta la resolución, enfocada en garantizar el cumplimiento del reglamento del torneo, que considera la alineación indebida como falta grave punible con exclusión.