Karen Paniagua, la modelo de OnlyFans que busca llegar al Congreso de Perú

La influencer y modelo de OnlyFans Karen Paniagua, de 27 años, anunció su candidatura a diputada por el partido Avanza País. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales, donde destacó que su objetivo es asumir nuevos retos y responsabilidades por su comunidad.

De OnlyFans al Congreso peruano

En el video de anuncio, Paniagua expresó: “Hoy marco un antes y un después en mi vida. Me estoy lanzando como diputada por el partido Avanza País con el número 13. Sé que ello conlleva mucha responsabilidad y sobre todo que vienen muchos nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos que quiero compartir contigo”. La publicación acumuló miles de visualizaciones en TikTok e Instagram en las primeras horas.

El partido Avanza País, fundado en 2018, participa en las elecciones congresales de 2026 con una plataforma centrada en desarrollo económico y seguridad. Paniagua se integra a una lista que incluye perfiles diversos, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Paniagua ha consolidado su presencia en plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans. En esta última cuenta con más de 500 suscriptores y genera ingresos mensuales cercanos a 20.000 dólares. Además, diversifica su negocio con ventas de almohadas personalizadas a 49 dólares y juguetes para adultos a 159 dólares.

Ha rechazado propuestas indecentes

En una pasada entrevista con un medio peruano, la mujer relató que ha recibido propuestas de índole sexual. “Me han propuesto viajes, dinero. Una vez me ofrecieron como 50.000 soles, muchas cosas, pero ya depende de cada uno si acepta o no, yo nunca he aceptado”,dijo.

Pero la modelo es mucho más que una cara bonita y un cuerpo curvilíneo. Ella cuenta con estudios en Psicología Empresarial en la Escuela de Administración de Negocios (ESAN) y está cursando la carrera de Administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Además, cuenta con un negocio de máquinas expendedoras que inició con una inversión de 150 dólares, pero que ahora reporta ganancias mensuales de hasta 3.000 dólares.

Su éxito también se traduce en bienes inmuebles. Posee un departamento en Carabayllo de 70 metros cuadrados valorado en 30.000 dólares, otro en Miraflores por 400.000 dólares y una casa de playa en Cerro Azul. Además, opera una pastelería fina.

Paniagua declara bienes por valor superior a 500.000 dólares, según registros preliminares.

Contexto de influencers en la política peruana

El ingreso de influencers a la política peruana se acelera, con casos similares como el de Rosa Bartra o candidaturas virales en elecciones pasadas.

El JNE regula las postulaciones, requiriendo afiliación partidaria y declaraciones patrimoniales. Por su parte, Avanza País busca renovar su representación con perfiles jóvenes, en un Congreso donde la media de edad es de 50 años.