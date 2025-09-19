COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Espectáculos
Música

Karina llegará a Ecuador para ofrecer concierto único: «Estoy muy emocionada de volver»

La cantante venezolana Karina se alista para enamorar a Ecuador con sus éxitos musicales. Solo tendrá una presentación.
La cantante venezolana Karina, de 56 años.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La icónica cantante venezolana Karina regresa a los escenarios ecuatorianos con un espectáculo único, que se desarrollará el sábado 25 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Quito. 

La artista, reconocida en toda Latinoamérica como “La Voz”, dijo estar emocionada por su próxima visita al país. “Estoy muy emocionada de volver a Ecuador, un país que siempre me ha recibido con tanto cariño. Quito será el escenario de una noche muy especial, llena de recuerdos y de música para el corazón”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Entradas para el concierto de Karina ya están a la venta

Los organizadores del concierto ofrecen una producción de primer nivel, que busca reunir a fanáticos de todas las edades.

Las entradas están a la venta desde el pasado 5 de septiembre, a través de la web ticketshow.com.ec. Las localidades y precios son:

  • Black Box (Numerado) $120.
  • Golden Box $70.
  • VIP $45.

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Karina ha conquistado a varias generaciones con su inconfundible voz y un repertorio de éxitos que se han convertido en verdaderos himnos románticos. Temas como “A quién”, “Sé cómo duele” o “Desde mi ventana” formarán parte de una velada que promete emocionar al público y revivir inolvidables recuerdos.

Una trayectoria llena de éxitos

Cynthia Karina Moreno Elías, conocida como Karina La Voz, nació el 19 de noviembre de 1968 en Lima, Perú. Siendo hija de venezolanos, la artista se crió y creció en Caracas.

Desde niña mostró pasión por la música: a los ocho años tomaba clases de órgano e imitaba a Barbra Streisand en reuniones familiares. En el bachillerato, organizaba bailes, donde cantaba y bailaba, forjando su talento vocal único que le valió el apodo «La Voz».

Debutó en 1987 con el álbum Amor a Millón, producido por Rudy La Scala, que vendió más de un millón de copias en Latinoamérica. Éxitos como «Sé Cómo Duele» y «A Quién» la catapultaron a la fama, ganándole cuatro premios Ronda, incluyendo Mejor Cantante Juvenil Femenina Revelación y Mejor Disco Vendido.

En 1988, protagonizó la telenovela Alba Marina, cuya sintonía fue otro hit. Realizó giras por Europa y Latinoamérica, colaborando con artistas como Enrique Ramil. Tras un retiro en los 90 para dedicarse a la familia, regresó en 2004 con Íntimamente Karina, interpretando versiones acústicas de sus clásicos.

En 2022, prestó su voz para la serie animada Hamster & Gretel de Disney como la villana La Cebolla.

Con más de 35 años de carrera, Karina ha lanzado nueve discos, destacando su versatilidad en pop y baladas. Su legado radica en su voz emotiva y conexión con el público, consolidándola como ícono venezolano.

