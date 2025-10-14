COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Romance

Katy Perry y Justin Trudeau: un romance inesperado en aguas de Santa Bárbara

Las sorprendentes imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau que han dejado a todos hablando sobre su romance.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
katy-perry-y-justin-trudeau-un-romance-inesperado-en-aguas-de-santa-barbara
El vínculo romántico entre Perry y Trudeau comenzó a gestarse de manera pública a mediados de este año.
katy-perry-y-justin-trudeau-un-romance-inesperado-en-aguas-de-santa-barbara
El vínculo romántico entre Perry y Trudeau comenzó a gestarse de manera pública a mediados de este año.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

kponce@lamarea.ec

Katy Perry no ha tenido un 2025 fácil en el plano sentimental. Tras la confirmación a principios de año de su separación de Orlando Bloom, luego de nueve años juntos y con una hija en común, Daisy Dove, la cantante decidió abrir su corazón a nuevas oportunidades. Lo sorprendente es que su nuevo interés romántico no pertenece al mundo del espectáculo. Se trata del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

La noticia se hizo viral luego de que el Daily Mail publicara imágenes que muestran a la pareja abrazada y besándose en el yate Caravelle de Perry, frente a las costas de Santa Bárbara, California.

Captados en un momento íntimo

Las imágenes fueron tomadas por un turista durante un paseo de avistamiento de ballenas. En ellas, Katy Perry aparece con un bañador negro, mientras Trudeau viste pantalones de mezclilla y luce el torso descubierto. Ambos parecían concentrados exclusivamente en su interacción. Estaban ajenos a la presencia de otros turistas. Un detalle que llamó la atención fue el tatuaje de un cuervo Haida en el brazo izquierdo del político. Este es un símbolo de la cultura indígena canadiense que lo ha acompañado a lo largo de su vida pública.

Además, TMZ compartió un video donde se observa a la pareja compartiendo una comida y conversando relajadamente. Esto evidencia la cercanía que ambos mantienen pese a los compromisos profesionales y personales que limitan la frecuencia de sus encuentros.

Una relación que se mantiene discreta

El vínculo romántico entre Perry y Trudeau comenzó a gestarse de manera pública a mediados de este año. En julio, fueron vistos cenando en Le Violon, un restaurante de Montreal, y dando un paseo por el Mount Royal Park. Esto avivó los primeros rumores sobre su relación. Desde entonces, ambos han adoptado un perfil bajo. Han evitado declaraciones formales y limitado los comentarios de sus representantes. Esto ha generado especulación mediática y expectativa entre los seguidores de la cantante y el político.

Contexto personal de cada uno

Katy Perry terminó su relación con Orlando Bloom en junio de 2025, después de casi una década juntos. La pareja comparte una hija, Daisy Dove, de cinco años. La cantante ha dejado claro que su prioridad sigue siendo mantener un entorno estable y respetuoso para ella.

Por su parte, Justin Trudeau finalizó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire en 2023. Tras lo cual se ha dedicado a reconstruir su vida personal y familiar. Se alejó del ámbito político tras su renuncia como primer ministro en enero de 2025. Trudeau tiene tres hijos y, al igual que Perry, busca equilibrio y estabilidad en esta nueva etapa de su vida.

Expectativas y futuro del romance entre Perry y Trudeau

Aunque la relación todavía es incipiente, allegados a la pareja consideran que podría consolidarse. Esto es porque ambos se encuentran en un momento de sus vidas en que buscan afecto y estabilidad. La atención mediática ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos: desde cenas discretas hasta viajes en yate. La complicidad que mostraron en Santa Bárbara confirma que la atracción entre ellos es real. Su vínculo va más allá de la simple amistad.

Perry, de 40 años, y Trudeau, de 53, han demostrado que la diferencia de edad y la exposición mediática no representan un obstáculo para explorar esta nueva relación. La cantante ha comentado en entrevistas previas que busca parejas que sean “hombres de calidad”. Seg&uacute;n fuentes cercanas, considera a Trudeau como alguien con valores s&oacute;lidos. Esto explicaría su interés en él, pese a la discreción que ambos mantienen.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Katy Perry y Justin Trudeau: un romance inesperado en aguas de Santa Bárbara

Diane Keaton dejó una herencia millonaria y un legado de arte, cine y arquitectura

EE.UU. ejecuta quinto ataque letal contra embarcación de narcotráfico frente a costas venezolanas

Julia Roberts rompe el silencio: “Me hicieron dudar de mí misma al inicio de mi carrera”

Karla Cueva: la cantante que dejó la Judicatura por la música y el amor a su hermano

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Katy Perry y Justin Trudeau: un romance inesperado en aguas de Santa Bárbara

Diane Keaton dejó una herencia millonaria y un legado de arte, cine y arquitectura

EE.UU. ejecuta quinto ataque letal contra embarcación de narcotráfico frente a costas venezolanas

Julia Roberts rompe el silencio: “Me hicieron dudar de mí misma al inicio de mi carrera”

Karla Cueva: la cantante que dejó la Judicatura por la música y el amor a su hermano

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diane Keaton dejó una herencia millonaria y un legado de arte, cine y arquitectura

EE.UU. ejecuta quinto ataque letal contra embarcación de narcotráfico frente a costas venezolanas

Julia Roberts rompe el silencio: “Me hicieron dudar de mí misma al inicio de mi carrera”

Karla Cueva: la cantante que dejó la Judicatura por la música y el amor a su hermano

Mario Fernando Pérez, hermano de Mafer Pérez, sufrió accidente en la vía Guayaquil–Babahoyo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO