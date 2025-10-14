Katy Perry y Justin Trudeau: un romance inesperado en aguas de Santa Bárbara

Katy Perry no ha tenido un 2025 fácil en el plano sentimental. Tras la confirmación a principios de año de su separación de Orlando Bloom, luego de nueve años juntos y con una hija en común, Daisy Dove, la cantante decidió abrir su corazón a nuevas oportunidades. Lo sorprendente es que su nuevo interés romántico no pertenece al mundo del espectáculo. Se trata del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

La noticia se hizo viral luego de que el Daily Mail publicara imágenes que muestran a la pareja abrazada y besándose en el yate Caravelle de Perry, frente a las costas de Santa Bárbara, California.

Captados en un momento íntimo

Las imágenes fueron tomadas por un turista durante un paseo de avistamiento de ballenas. En ellas, Katy Perry aparece con un bañador negro, mientras Trudeau viste pantalones de mezclilla y luce el torso descubierto. Ambos parecían concentrados exclusivamente en su interacción. Estaban ajenos a la presencia de otros turistas. Un detalle que llamó la atención fue el tatuaje de un cuervo Haida en el brazo izquierdo del político. Este es un símbolo de la cultura indígena canadiense que lo ha acompañado a lo largo de su vida pública.

Además, TMZ compartió un video donde se observa a la pareja compartiendo una comida y conversando relajadamente. Esto evidencia la cercanía que ambos mantienen pese a los compromisos profesionales y personales que limitan la frecuencia de sus encuentros.

Una relación que se mantiene discreta

El vínculo romántico entre Perry y Trudeau comenzó a gestarse de manera pública a mediados de este año. En julio, fueron vistos cenando en Le Violon, un restaurante de Montreal, y dando un paseo por el Mount Royal Park. Esto avivó los primeros rumores sobre su relación. Desde entonces, ambos han adoptado un perfil bajo. Han evitado declaraciones formales y limitado los comentarios de sus representantes. Esto ha generado especulación mediática y expectativa entre los seguidores de la cantante y el político.

Contexto personal de cada uno

Katy Perry terminó su relación con Orlando Bloom en junio de 2025, después de casi una década juntos. La pareja comparte una hija, Daisy Dove, de cinco años. La cantante ha dejado claro que su prioridad sigue siendo mantener un entorno estable y respetuoso para ella.

Por su parte, Justin Trudeau finalizó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire en 2023. Tras lo cual se ha dedicado a reconstruir su vida personal y familiar. Se alejó del ámbito político tras su renuncia como primer ministro en enero de 2025. Trudeau tiene tres hijos y, al igual que Perry, busca equilibrio y estabilidad en esta nueva etapa de su vida.

Expectativas y futuro del romance entre Perry y Trudeau

Aunque la relación todavía es incipiente, allegados a la pareja consideran que podría consolidarse. Esto es porque ambos se encuentran en un momento de sus vidas en que buscan afecto y estabilidad. La atención mediática ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos: desde cenas discretas hasta viajes en yate. La complicidad que mostraron en Santa Bárbara confirma que la atracción entre ellos es real. Su vínculo va más allá de la simple amistad.

Perry, de 40 años, y Trudeau, de 53, han demostrado que la diferencia de edad y la exposición mediática no representan un obstáculo para explorar esta nueva relación. La cantante ha comentado en entrevistas previas que busca parejas que sean “hombres de calidad”. Según fuentes cercanas, considera a Trudeau como alguien con valores sólidos. Esto explicaría su interés en él, pese a la discreción que ambos mantienen.