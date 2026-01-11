COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Espectáculos
Novedades

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

La modelo Kendall Jenner desmintió rumores sobre cirugías plásticas en su rostro, atribuyendo sus cambios al crecimiento natural y procedimientos no invasivos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La modelo Kendall Jenner en la actualidad y en su niñez.
La modelo Kendall Jenner en la actualidad y en su niñez.
La modelo Kendall Jenner en la actualidad y en su niñez.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Esta semana, durante su participación en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, la modelo estadounidense Kendall Jenner abordó públicamente las persistentes especulaciones sobre su apariencia física.

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta reconstrucción facial completa, Jenner negó tajantemente haberse sometido a cualquier tipo de cirugía plástica en el rostro, incluyendo la rinoplastia.

La celebridad explicó que las variaciones en sus facciones se deben a procesos biológicos y al uso de medicamentos dermatológicos, buscando así mitigar las teorías virales que circulan en plataformas digitales como TikTok.

Kendall Jenner y su  juramento

Jenner enfatizó que no ha pasado por el quirófano para modificar su nariz, a pesar de las comparaciones gráficas que usuarios realizan en internet.

La modelo atribuye el cambio en su estructura nasal al crecimiento natural y, especialmente, al uso de Accutane, un fármaco que utilizó para tratar casos severos de acné alrededor del año 2021. Según su testimonio, la acción de este medicamento influyó en que su nariz se vea actualmente menos gruesa que en años anteriores.

Al respecto, especialistas consultados por la revista People han aportado contexto técnico sobre esta afirmación. Los expertos señalan que, si bien el Accutane no modifica la estructura ósea, sí tiene la capacidad de reducir la actividad de las glándulas sebáceas. Este efecto clínico puede resultar en que la zona nasal se perciba menos inflamada o “congestionada”.

La modelo manifestó que es consciente de la incredulidad del público, pero insistió bajo juramento en su postura. “Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, sentenció.

“Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”, insistió.

Uso de tratamientos no quirúrgicos y baby Botox

A pesar de negar las cirugías, Kendall Jenner admitió haber experimentado con procedimientos estéticos menores.

La influencer reveló que se sometió a dos rondas de baby Botox en la frente, aunque no fue de su total agrado. “No me gustó, y no me encanta. A veces lo considero, pero mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo”, explicó.

Además del Botox, la modelo detalló su rutina de cuidado cutáneo para tratar las cicatrices de acné. Entre las técnicas mencionadas se encuentran el PRP (plasma rico en plaquetas) y el microneedling. Estas herramientas son ampliamente reconocidas en la dermatología estética para la regeneración de la piel y la mejora de la textura facial mediante la estimulación del colágeno, sin recurrir a cortes o implantes.

Jenner concluyó que, en el entorno digital, es difícil convencer a los usuarios que ya han formado una opinión sobre su imagen.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

La Fundación Nobel asegura que María Corina Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

El cantante Yeison Jiménez será sepultado en Bogotá: “Se va físicamente, pero su legado queda”

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

La Fundación Nobel asegura que María Corina Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

El cantante Yeison Jiménez será sepultado en Bogotá: “Se va físicamente, pero su legado queda”

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Fundación Nobel asegura que María Corina Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

El cantante Yeison Jiménez será sepultado en Bogotá: “Se va físicamente, pero su legado queda”

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

Macabro crimen en Manabí: Identifican a los cinco hombres decapitados en el cantón Puerto López

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO