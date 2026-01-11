Kendall Jenner asegura que nunca se ha hecho cirugía plástica en el rostro: “Lo juro por Dios”

Esta semana, durante su participación en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, la modelo estadounidense Kendall Jenner abordó públicamente las persistentes especulaciones sobre su apariencia física.

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta reconstrucción facial completa, Jenner negó tajantemente haberse sometido a cualquier tipo de cirugía plástica en el rostro, incluyendo la rinoplastia.

La celebridad explicó que las variaciones en sus facciones se deben a procesos biológicos y al uso de medicamentos dermatológicos, buscando así mitigar las teorías virales que circulan en plataformas digitales como TikTok.

Kendall Jenner y su juramento

Jenner enfatizó que no ha pasado por el quirófano para modificar su nariz, a pesar de las comparaciones gráficas que usuarios realizan en internet.

La modelo atribuye el cambio en su estructura nasal al crecimiento natural y, especialmente, al uso de Accutane, un fármaco que utilizó para tratar casos severos de acné alrededor del año 2021. Según su testimonio, la acción de este medicamento influyó en que su nariz se vea actualmente menos gruesa que en años anteriores.

Al respecto, especialistas consultados por la revista People han aportado contexto técnico sobre esta afirmación. Los expertos señalan que, si bien el Accutane no modifica la estructura ósea, sí tiene la capacidad de reducir la actividad de las glándulas sebáceas. Este efecto clínico puede resultar en que la zona nasal se perciba menos inflamada o “congestionada”.

La modelo manifestó que es consciente de la incredulidad del público, pero insistió bajo juramento en su postura. “Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, sentenció.

“Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”, insistió.

Uso de tratamientos no quirúrgicos y baby Botox

A pesar de negar las cirugías, Kendall Jenner admitió haber experimentado con procedimientos estéticos menores.

La influencer reveló que se sometió a dos rondas de baby Botox en la frente, aunque no fue de su total agrado. “No me gustó, y no me encanta. A veces lo considero, pero mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo”, explicó.

Además del Botox, la modelo detalló su rutina de cuidado cutáneo para tratar las cicatrices de acné. Entre las técnicas mencionadas se encuentran el PRP (plasma rico en plaquetas) y el microneedling. Estas herramientas son ampliamente reconocidas en la dermatología estética para la regeneración de la piel y la mejora de la textura facial mediante la estimulación del colágeno, sin recurrir a cortes o implantes.

Jenner concluyó que, en el entorno digital, es difícil convencer a los usuarios que ya han formado una opinión sobre su imagen.