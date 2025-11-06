Kendry Páez ingresa en el complemento y Estrasburgo supera a BK Häcken en la Conference League

Racing de Estrasburgo derrotó 1-2 al BK Häcken este jueves 6 de noviembre de 2025 en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo, Suecia, por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, para sumar siete puntos y consolidarse en la parte alta de la tabla.

Primer tiempo dominado por el gol paraguayo

El delantero paraguayo Julio Enciso abrió el marcador al minuto 21 con un remate de cabeza en el segundo poste, tras centro preciso de Martial Godo desde la izquierda. Este tanto significó el primer gol de Enciso con la camiseta del Estrasburgo en su sexta aparición y su estreno goleador en competiciones europeas con el club francés.

Previamente, Enciso había disputado dos partidos de Europa League con Brighton & Hove Albion sin anotar. Con esta diana, el jugador surgido de Libertad se convirtió en el primer paraguayo en marcar en la historia de la Conference League.

Hasta la fecha, Enciso acumula ocho goles en el fútbol europeo: cuatro con Brighton, tres con Ipswich Town y ahora uno con Estrasburgo.

Cambios y segundo gol en el complemento

Al inicio del segundo tiempo, el entrenador Liam Rosenior realizó tres sustituciones: ingresaron Kendry Páez por Enciso, Guéla Doué y Diego Moreira. El ecuatoriano Páez ocupó el puesto del autor del primer gol.

En el minuto 60, Martial Godo anotó el 0-2 tras una jugada individual de Samuel Amo-Ameyaw. Apenas un minuto después, John Paul Dembe descontó para BK Häcken con asistencia de Filip Helander.

Revisión VAR y cierre del partido

Al minuto 65, el árbitro revisó en el VAR un posible penal a favor de Estrasburgo, pero se confirmó la decisión de no sancionarlo. El encuentro finalizó con la victoria visitante por 1-2.

Posiciones y próxima fecha

Con este resultado, Racing de Estrasburgo suma siete puntos (dos victorias y un empate) en tres partidos. En la cuarta jornada enfrentará a Crystal Palace.

Por su parte, Sparta Praga, con los ecuatorianos John Mercado (titular, sustituido al 77’) y Ángelo Preciado (ingresó en el mismo minuto), empató 0-0 ante Rakow Czestochowa y acumula cuatro unidades. En la próxima fecha, Sparta visitará a Legia de Varsovia.