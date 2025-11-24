Keny Arroyo anota en la goleada de Cruzeiro ante Corinthians por el Brasileirão 2025

Cruzeiro derrotó 3-0 a Corinthians en el Estadio Mineirão por la fecha 35 del Brasileirão 2025, con goles de Kaio Jorge (dos) y Keny Arroyo, sellando su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y manteniéndose en la pelea por el título nacional.

Goleada en Mineirão con protagonismo ecuatoriano

El encuentro, jugado el último domingo, mostró dominio absoluto de la Raposa. Kaio Jorge abrió el marcador al minuto 25 con un remate en rebote, elevando su cuenta a 21 goles en el torneo. En el segundo tiempo, amplió al minuto 48 tras un centro desviado de Arroyo, y al 64′, el extremo ecuatoriano definió con un disparo al ángulo tras pase de Kaio Jorge, firmando su segundo gol desde su llegada al club en 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cruzeiro (@cruzeiro)

Keny Arroyo, ex Independiente del Valle y procedente de Besiktas, ha disputado 10 partidos con Cruzeiro esta temporada, contribuyendo con goles y asistencias clave en la recta final. Su actuación resalta el impacto de los jugadores ecuatorianos en el fútbol brasileño.

Corinthians, dirigido por Dorival Júnior, sufrió su segunda derrota consecutiva. El equipo paulista finalizó con 10 jugadores tras la expulsión de José Martínez al minuto 85 por una falta sobre Matheus Pereira. Félix Torres, defensor ecuatoriano del Timão, permaneció en el banquillo y no ha jugado como titular desde el 28 de agosto de 2025.

Impacto en la tabla del Brasileirão

Con esta victoria, Cruzeiro alcanzó 68 puntos en 35 jornadas, escalando al tercer lugar y encostándose a Palmeiras (70 puntos). Flamengo lidera con 74 unidades y podría coronarse campeón en la próxima fecha.

El resultado garantiza a Cruzeiro a la fase de grupos de la Libertadores 2026, vía el G4 del Brasileirão. Corinthians se estancó en 45 puntos, en la décima posición, sin opciones reales para el G7.

Contexto y próximos desafíos

El Brasileirão 2025, con 38 fechas, distribuye plazas continentales. En la fecha 36, Cruzeiro visitará a Ceará el sábado 29 de noviembre a las 18h30 (hora de Ecuador) en la Arena Castelão. Corinthians recibirá a Botafogo el domingo 30 a las 14h00 en Neo Química Arena.

Flamengo, con Gonzalo Plata en sus filas, enfrentará a Atlético Mineiro –de Alan Franco– este martes 25 de noviembre a las 19h30 en la Arena MRV, en un duelo clave para el liderazgo. Atlético Mineiro viene de perder la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, 0-0 en 120 minutos y 4-5 en penales, el sábado 22 en Asunción.