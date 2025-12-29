Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

El Club Cienciano de Cusco, Perú, anunció la contratación del defensor central ecuatoriano Kevin Becerra, procedente de Libertad FC, para reforzar el plantel en la temporada 2026, que incluye participación en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales, donde dieron la bienvenida al jugador de 29 años. “¡Bienvenido, Kevin! Anunciamos la contratación del ecuatoriano Kevin Becerra como nuevo futbolista de Cienciano, quien defenderá con orgullo nuestra sagrada camiseta”, publicó la institución.

Becerra llega tras una temporada en la que disputó 36 partidos con Libertad FC en la LigaPro ecuatoriana, contribuyendo a la clasificación del equipo lojano a la Copa Sudamericana 2026.

Trayectoria reciente de Becerra

El zaguero central tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano en 2024, cuando vistió la camiseta de Los Chankas CYC, donde jugó 32 encuentros y se consolidó como titular en el cuadro andahuaylino.

Con más de diez años de carrera profesional, Becerra debutó en 2013 y ha militado en clubes ecuatorianos como Independiente Juniors, Guayaquil City, 9 de Octubre, Orense y Técnico Universitario, además de formarse en las divisiones menores de Barcelona SC.

El defensor se sumará en los próximos días a la pretemporada del equipo cusqueño, que iniciará actividades en enero de 2026.

Integración al plantel de Cienciano

Becerra será compañero del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, quien renovó su contrato con Cienciano hasta diciembre de 2026. Ambos jugadores coincidieron previamente en el 9 de Octubre de Ecuador.

Esta contratación representa el séptimo refuerzo confirmado por Cienciano para la próxima temporada. Se une Matías Succar, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Ademar Robles, Gerson Barreto e Ítalo Espinoza.

El club busca fortalecer su línea defensiva de cara a los compromisos en la Liga 1 peruana y la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Melgar en la primera fase.

Fichaje de Becerra

Cienciano clasificó a la Copa Sudamericana 2026 tras finalizar en el octavo puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. La llegada de Becerra responde a la necesidad de mayor solidez en la zaga, tras la salida de jugadores como Jimmy Valoyes.

Para el defensor ecuatoriano, este traspaso marca su regreso al fútbol peruano y su segunda experiencia internacional, con el objetivo de adaptarse rápidamente al esquema táctico del entrenador.

El acuerdo con Becerra se cerró por una temporada, agotando uno de los cupos de extranjeros disponibles en el plantel imperial para 2026.