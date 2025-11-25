Kevin Rodríguez contribuye al 0-1 del Union Saint-Gilloise ante Galatasaray en Estambul

El Union Saint-Gilloise, con el ecuatoriano Kevin Rodríguez ingresando al cambio, derrotó 0-1 al Galatasaray este martes en el estadio Rams Park, por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El equipo belga, presionado por tres derrotas consecutivas, buscaba puntos vitales para clasificar a los playoffs.

Desarrollo del partido y el gol decisivo

El Galatasaray con la baja por lesión de Victor Osimhen, dominó la posesión en el primer tiempo, pero sin generar peligro claro. Ambos equipos registraron remates sin precisión, manteniendo el marcador en cero al descanso.

En el inicio de la segunda mitad, a los 57 minutos, Promise David abrió el marcador para el Union Saint-Gilloise. Adem Zorgane envió un centro atrás desde el sector derecho, y el delantero canadiense definió de primera con un remate suave dentro del área, venciendo al arquero turco.

Inmediatamente después, al 58′, David salió y entró Kevin Rodríguez. El ecuatoriano, de 25 años, aportó potencia física y profundidad en ataque, ganando duelos ofensivos y generando peligro con acciones directas.

Intervención clave de Rodríguez y ocasiones finales

Al 72′, Rodríguez protagonizó una salvada en la línea durante un tiro de esquina del Galatasaray. Bien posicionado, bloqueó el remate rival y evitó el empate, recibiendo felicitaciones de sus compañeros por la intervención decisiva.

En los minutos finales, Rodríguez tuvo dos oportunidades claras. Primero, un remate sin ángulo que pasó cerca del poste, y luego un mano a mano donde el balón le quedó largo, permitiendo la atajada del arquero. Su trabajo defensivo y ofensivo fue fundamental para mantener la ventaja.

El Union Saint-Gilloise resistió la presión turca y se llevó el triunfo, escalando temporalmente al puesto 19 de la tabla de la fase de liga, dentro de las plazas de clasificación a los playoffs de la Champions League.

Proyección en la competición

La Champions League 2025-26 introduce un formato ampliado con fase de liga de 36 equipos, donde cada uno juega ocho partidos. El Union Saint-Gilloise, debutante reciente en competiciones europeas, llega presionado por tres derrotas seguidas que lo habían alejado de la zona de clasificación.

Este resultado oxigena al equipo belga, que ahora depende de sí mismo en la última jornada. El próximo martes 9 de diciembre recibirá al Olympique de Marsella en Bruselas, un duelo clave para confirmar su avance.

Kevin Rodríguez, exjugador de Independiente del Valle y fichado por el Union en 2024, acumula apariciones en competiciones europeas y se consolida como opción de impacto desde el banquillo. Su actuación en Estambul resalta el aporte de talentos ecuatorianos en el fútbol continental.