Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez, de 23 años, debutó como titular en la UEFA Champions League 2025-26 con el Union Saint-Gilloise. Lo hizo en la victoria 1-3 ante PSV Eindhoven este martes 16 de septiembre de 2025 en el Philips Stadion de Eindhoven, Países Bajos.

Rodríguez asistió en el tercer gol al minuto 80 y salió al 87′, contribuyendo al triunfo en el partido inaugural de la fase de liga. Los goles del Union fueron de Promise David al 9′ de penal, Anouar Ait El Hadj al 39′ y Kevin Mac Allister al 80′, con descuento de Rubén Van Bommel al 90′ para el PSV. Este debut marca el primer encuentro del Union en la competición como campeón belga, tras ganar la liga en 2024-25 por primera vez en 90 años.

Detalles del partido PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise

El encuentro comenzó con el Union tomando ventaja temprana al 9′, cuando Promise David convirtió un penal. El PSV generó presión en los minutos iniciales, pero la defensa belga, con Christian Burgess y Fedde Leysen, mantuvo la solidez. Al 39′, Anouar Ait El Hadj amplió la diferencia con un gol que consolidó el dominio del visitante en la primera mitad.

Rodríguez, alineado en el esquema 4-3-3 junto a David y Ousseynou Niang, participó en transiciones rápidas y generó peligro constante para la zaga holandesa. El portero Kjell Scherpen realizó intervenciones clave, mientras que el mediocampo con Adem Zorgane y Mathias Rasmussen controló el balón.

En la segunda mitad, el PSV intentó reaccionar con jugadores como Joey Veerman e Ismael Saibari, pero el Union mantuvo el control. Al 80′, tras un tiro de esquina, Rodríguez ganó el cabezazo en el primer palo y la pasó hacia atrás para que Kevin Mac Allister anotara de pecho, sellando el 0-3. Van Bommel descontó al 90′, pero el resultado final fue 1-3.

Trayectoria de Kevin Rodríguez desde Ecuador al Union Saint-Gilloise

Rodríguez, apodado «La Rola», surgió en el Imbabura SC de la Serie B de Ecuador hace tres años, donde fue uno de los goleadores del torneo y figura en la Copa Ecuador 2022, eliminando a Liga de Quito. Su desempeño lo llevó a ser el cuarto delantero de la Selección Ecuatoriana en el Mundial Catar 2022, donde acumuló minutos limitados.

Tras el Mundial, fichó por Independiente del Valle, donde disputó 25 partidos, anotó cinco goles, dio una asistencia y ganó dos títulos: la Copa Sudamericana 2022 y la LigaPro 2023. Su ascenso atrajo al Union Saint-Gilloise, que lo contrató en 2023 para su tercera temporada en el club.

Con el Union, ha ganado tres títulos: la Liga Belga 2024-25, la Supercopa de Bélgica 2024 y la Copa de Bélgica 2025, aunque con participación limitada en algunos. En el inicio de la temporada 2025-26, ha marcado cuatro goles en siete partidos de la Jupiler Pro League, incluyendo un ganador al 87′ ante Dender el 13 de septiembre de 2025.

UEFA Champions League 2025-26 y próximo partido

La UEFA Champions League 2025-26 introduce un formato de liga con 36 equipos, cada uno jugando ocho partidos. El Union Saint-Gilloise, debutante en la fase de grupos, llega invicto en sus últimos siete compromisos competitivos, con cinco victorias. El PSV, que alcanzó octavos en la edición anterior, alineó a Matej Kovar en portería, con defensores como Kilian Sildillia y delanteros Ricardo Pepi e Ivan Perišić.

Rodríguez, nacido el 18 de abril de 2002 en Ibarra, Ecuador, mide 1.85 metros y pesa 78 kg. Acumula experiencia en la selección sub-23 y absoluta. El Union, dirigido por Sébastien Pocognoli, suma diecisiete puntos en la liga belga tras siete jornadas.

El próximo partido del Union en Champions será como local ante Newcastle United el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 11H45 (hora de Ecuador), en el Stade Joseph Marien de Bruselas.