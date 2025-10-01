Kevin Rodríguez presencia la derrota 0-4 del Union SG ante Newcastle en Lotto Park

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez no pudo evitar que su club Union Saint-Gilloise sea goleado 0-4 ante Newcastle United en el Estadio Lotto Park. El cotejo correspondió a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA de la Champions League.

Los belgas, líderes de la Jupiler Pro League con siete victorias y dos empates antes del partido, habían debutado en Champions con un 3-1 sobre PSV Eindhoven el 16 de septiembre. Sin embargo, no pudieron contrarrestar el avance inglés.

Las urracas llegaban tras una derrota 1-0 ante Arsenal en Premier League y un 2-1 en contra ante Barcelona en su estreno europeo el 18 de septiembre, acumulando cero puntos iniciales.

Primer tiempo: Dos goles y dominio inglés

En el primer minuto, Rodríguez generó la primera ocasión para los locales, cabeceando por encima del arco tras rebotes en el área, pero Pope mantuvo la valla imbatida. Newcastle respondió con intentos de Guimarães y Joelinton, elevando el balón en disparos desde fuera del área.

Al minuto 17, Sandro Tonali abrió el marcador 0-1 con un disparo flojo desviado por Kevin Mac Allister, colándose en la red de Kjell Scherpen. Dos minutos después, Gordon rozó el segundo con un toque de puntera en un centro de Elanga. El Union SG presionó con dos córners consecutivos al 25′, pero Pope despejó ambos.

Al 29′, Joelinton cabeceó alto un centro de Trippier. Newcastle reclamó mano al 36′, pero el árbitro Jesús Gil Manzano (España) no pitó. En el 41′, penal a favor de los visitantes por falta de Fedde Leysen sobre Elanga; Anthony Gordon convirtió al 42′ para el 0-2, engañando a Scherpen con un disparo al lado izquierdo —su segundo gol en la competición.

El primer tiempo cerró con Newcastle controlando 55% de posesión y 8 tiros (3 a puerta), frente a 5 intentos belgas.

Segundo tiempo: Penales y contra letal

Tras el descanso, Elanga perdonó el tercero al 46′, impactando contra Scherpen en posición clara. Al 48′, Anan Khalaili falló una oportunidad belga, rematando con la pierna débil ante Pope. Newcastle mantuvo el dominio, y al 62′, otro penal por mano en el área —esta vez de un defensor local— permitió a Gordon anotar su doblete al 64′, repitiendo el lado del lanzamiento para el 0-3.

Rodríguez, activo en transiciones, fue sustituido al 73′ por Sofiane Boufal, tras 52 toques y 2 tiros. Al 69′, Anouar Ait El Hadj elevó un remate desde la frontal. El partido bajó de intensidad al 79′, con ambos equipos preservando energías para duelos ligueros. Pope intervino al 80′ para detener un avance belga.

Cierre con goleada y próximos rivales

Al 83′, Harvey Barnes selló el 0-4 en un contragolpe iniciado por Gordon y asistido por Evan Ferguson (quien entró por Woltemade), definiendo cruzado ante Scherpen. Newcastle sumó 18 tiros (7 a puerta), 62% de posesión y 6 córners, mientras Union SG registró 10 intentos (2 a puerta).

Los goles de Woltemade (17′), Gordon (42′ y 64′, ambos de penal) y Barnes (83′) marcaron la diferencia, con Gordon alcanzando tres tantos en la Champions 2025-26. Esta victoria rompe una racha de cinco partidos sin ganar en la competición para Newcastle, que no perdía ante belgas en ocho encuentros previos.

Union Saint-Gilloise, con 3 puntos, visita al Inter de Milán el 21 de octubre en la tercera jornada. Newcastle, ahora con 3 unidades, recibe al Benfica en la misma fecha. El torneo, en su formato de liga con 36 equipos, clasifica a los 8 primeros directamente a octavos y al 9º al 24º a playoffs.