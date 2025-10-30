COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna

Durante el más reciente episodio del reality "Las Kardashian", emitido el 30 de octubre, Kim Kardashian volvió a ocupar titulares. Pero esta vez no por su estilo o sus negocios. Fue por una sorprendente afirmación: la empresaria de 45 años dijo no creer que el ser humano haya pisado la Luna en 1969. Mientras conversaba […]

Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna
Kim Kardashian desata polémica al afirmar que el hombre nunca llegó a la Luna

Durante el más reciente episodio del reality “Las Kardashian”, emitido el 30 de octubre, Kim Kardashian volvió a ocupar titulares. Pero esta vez no por su estilo o sus negocios. Fue por una sorprendente afirmación: la empresaria de 45 años dijo no creer que el ser humano haya pisado la Luna en 1969.

Mientras conversaba con la actriz Sarah Paulson, su compañera en la serie All’s Fair (de Hulu), Kim sostuvo que el alunizaje del Apolo 11 fue un montaje. “Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y… el otro”, dijo entre risas, refiriéndose a Neil Armstrong, el primer hombre en pisar suelo lunar. Sin embargo, luego reafirmó con seriedad: “No creo que sucedió”.

La reacción del público y la comunidad científica

El comentario desató una ola de reacciones en redes y medios. Mientras algunos espectadores lo tomaron como una broma dentro del programa, otros lo interpretaron como una validación pública de una teoría conspirativa que lleva más de medio siglo circulando.

De acuerdo con la revista People, Kardashian incluso mencionó que había visto videos donde Buzz Aldrin supuestamente admitía que el alunizaje fue falso. Atribuyó esas declaraciones al envejecimiento del astronauta. En su camerino, cuando un productor le pidió aclarar su postura, Kim insistió: “No creo que lo hayamos hecho. Creo que fue falso”.

La empresaria mencionó argumentos clásicos de los negacionistas. Como la bandera que parece ondear sin viento y las huellas de los trajes espaciales que no coincidirían con las fotos. También mencionó la ausencia de estrellas visibles en las imágenes originales de la NASA.

La historia que Kim pone en duda

La misión Apolo 11, lanzada el 16 de julio de 1969, llevó a los astronautas Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin y Michael Collins a la Luna. El 20 de julio, Armstrong pronunció la célebre frase: “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Las imágenes del alunizaje fueron transmitidas a millones de personas alrededor del mundo.

Desde los años 70, la NASA ha enfrentado teorías que afirman que todo fue grabado en un estudio de Hollywood. La agencia espacial ha desmentido estas teorías una y otra vez con evidencias científicas, técnicas y fotográficas.
Aun así, las redes sociales han dado nueva vida a estas versiones. Lo logran mediante la facilidad de difundir contenido sin verificación.

El poder de influencia de Kim Kardashian

Con más de 364 millones de seguidores en Instagram, Kim Kardashian es una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. Por eso, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para científicos y educadores, quienes advirtieron sobre el riesgo de difundir desinformación desde plataformas con tanta audiencia.

“Cuando alguien con esa visibilidad cuestiona hechos comprobados, sin evidencia, lo que se genera es confusión”, señaló un divulgador científico citado por The Guardian.

Kim, consciente de la controversia, incluso alentó a sus seguidores a buscar información en TikTok: “Vayan a TikTok. Veánlo ustedes mismos”, dijo, reforzando su idea de que existen videos que prueban sus creencias.

La ciencia avanza, el debate revive

Aunque las teorías conspirativas siguen vivas, la ciencia continúa avanzando. Más de medio siglo después del Apolo 11, la NASA y empresas privadas como SpaceX preparan nuevas misiones tripuladas a la Luna. Lo hacen con tecnología moderna y el objetivo de establecer una presencia humana permanente en su superficie.

Las palabras de Kim Kardashian, sin embargo, demuestran que incluso los logros más documentados de la humanidad pueden seguir siendo objeto de duda en la era de las redes sociales.

