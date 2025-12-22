COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

Kylian Mbappé, el Real Madrid y una dependencia mayor que con Cristiano Ronaldo

Mbappé marca un gol cada 88 minutos en Liga, un rendimiento que no se veía desde la época del luso, en la 2017-18.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé igualó el sábado pasado con un tanto de penalti frente al Sevilla FC el récord de Cristiano Ronaldo de 59 dianas en un año natural, aunque la influencia del francés en el rendimiento ofensivo de su equipo es mucho más significativo que la del luso en su mejor temporada hasta finales de diciembre.

“El récord es increíble. Es mi primer año que hago algo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí”, dijo el atacante francés a los medios del club merengue minutos después de convertir su gol número 59 en 2025 e igualar la cifra que alcanzó Cristiano Ronaldo en 2013.

Sin embargo, la dimensión de la decenas de goles de Mbappé en este Real Madrid es mucho mayor que los del crack de Madeira en su mejor inicio de curso -hasta el 22 de diciembre- en el conjunto madridista. Fue en la temporada 2014-15, cuando el ‘7’ portugués celebró 32 tantos entre Liga, Supercopa de España, de Europa y Champions, de los 80 en total que marcó el equipo hasta final de año en ese curso.

¿Mbappé genera dependencia?

Estas dianas significaron el 40% de los goles del Real Madrid, por lo que los blancos dependieron en cierta manera de la voracidad del portugués, pero mucho menos de lo que precisa de Mbappé el conjunto merengue dirigido por Xabi Alonso en la temporada 2025-26.

Hasta ahora, el francés ha marcado 29 tantos en todas las competiciones -sin tener en cuenta el gol que hizo en el Mundial de Clubes el pasado verano-, una producción sobresaliente que ha supuesto el 55,7% de las 52 dianas del 15 veces campeón de Europa hasta el duelo contra el Sevilla de este sábado.

Y mucho más influyente ha sido el francés en la Champions. El Real Madrid ha marcado 13 goles, de los cuales 9 han sido del delantero ex del París Saint-Germain, es decir, Mbappé ha convertido casi el 70%, aupado por el ‘póker’ convertido en Atenas ante el Olympiacos.

Hace un año, las dudas rodeaban a un Mbappé que apenas llevaba unos meses en el club y al que le costó adaptarse -solo 15 goles hasta finales de diciembre-, y nada tiene que ver con la versión del delantero francés en lo que va de curso.

El reto del delantero francés, que cumplió este sábado 27 años, es mantener este ritmo goleador durante todo el curso. Al acabar la temporada, el mejor registro de Cristiano Ronaldo fue en la 2014-15, con 61 tantos de los 161 del Real Madrid (37,8%). Ahora, Mbappé marca un gol cada 88 minutos en Liga, un rendimiento que no se veía desde la época del luso, en la 2017-18.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos eleva a 3 mil dólares el incentivo para inmigrantes que decidan autodeportarse

Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

FMI destaca solidez de la economía ecuatoriana y aprueba nuevo desembolso por USD 630 millones

Cuatro miembros de una misma familia y una vecina fueron asesinados dentro de una casa, en Durán

Caso Fito en Estados Unidos: corte de Nueva York aplaza audiencia clave hasta febrero de 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO