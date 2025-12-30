Rally Dakar 2026: recorrido circular de casi 8 mil km con salida y llegada en Yanbu

La 48ª edición del Rally Dakar se disputará de este sábado 3 al 17 de enero de 2026 íntegramente en Arabia Saudí. El recorrido es de forma circular, además partirá y finalizará en la ciudad costera de Yanbu, tras cubrir cerca de 8 mil kilómetros. Se informó que de esos, aproxDakarimadamente 5 mil serán cronometrados. Organizado por Amaury Sport Organisation (ASO), el rally más exigente del mundo constará de un prólogo y 13 etapas.

Dentro de toda la competencia habrá un día de descanso en Riad. El trazado de esta edición está diseñado para equilibrar la dificultad entre las dos semanas de competición. El prólogo del 3 de enero en Yanbu determinará el orden de salida para la primera etapa completa. Esta se disputará el 4 de enero con más de 300 kilómetros cronometrados, marcada por sectores rocosos donde las piedras serán protagonistas.

Rally Dakar empieza y termina en la misma ciudad

En estos primeros días, se incluirá una parada en boxes voluntario a mitad de especial para permitir el cambio de neumáticos, aunque implicará pérdida de tiempo. La ruta incluirá dos etapas maratón tipo “refugio”, sin asistencia externa nocturna: una en la primera semana (etapas 4 y 5, alrededor de Al Ula y Ha’il). La otra en la segunda (etapas 9 y 10, en zonas como Wadi Ad Dawasir y Bisha).

Además, habrá cuatro jornadas con recorridos separados para motos y coches, priorizando seguridad y navegación. El itinerario pasará por localidades emblemáticas como Al Ula, Ha’il, Riad (día de descanso el 10 de enero), Wadi Ad Dawasir y Al Henakiyah, combinando dunas, pistas rápidas, cañones y terrenos pedregosos. La organización ha eliminado la etapa crono de 48 horas presente en ediciones previas, optando por un formato clásico con mayor énfasis en la resistencia mecánica y la estrategia.

El Dakar se disputa en Arabia Saudí desde 2020

La etapa final, el 17 de enero, será un bucle corto de 105 kilómetros cronometrados alrededor de Yanbu, ideal para coronar a los vencedores. Sin embargo, aquello podría decidirse por escasos segundos en categorías disputadas. Con cerca de 8 mil km totales (7.994 km según datos oficiales para coches), esta edición se perfila como una de las más largas en especiales desde que el Dakar se disputa en Arabia Saudí (desde 2020).

Esto exigirá máxima regularidad a competidores en categorías de motos, coches, Challenger, SSV, camiones y Classic. El Dakar 2026 marca la séptima edición consecutiva en el reino árabe, consolidando su rol como sede exclusiva hasta al menos 2030. La prueba abre el Campeonato Mundial de Rally-Raid FIA-FIM (W2RC) y atrae a cientos de participantes de decenas de nacionalidades desde su creación en 1978.