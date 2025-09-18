COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

La ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

Descubre la controversia detrás de Jimmy Kimmel. Su programa se retira indefinidamente tras polémicos comentarios.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk
Jimmy Kimmel causó polémica por sus declaraciones sobre el crimen de Charlie Kirk (círculo).
La ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk
Jimmy Kimmel causó polémica por sus declaraciones sobre el crimen de Charlie Kirk (círculo).

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunció este miércoles la retirada «indefinida» del Jimmy Kimmel Live, uno de los ‘late night’ más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

«El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político», declaró Kimmel. Eso desató la polémica contra el programa.

Reacciones a los dichos de Jimmy Kimmel

La decisión se produjo momentos después de que la compañía Nextstar, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión de Estados Unidos, anunció que retiraría el programa de Kimmel de sus parrillas. «Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC», rezó el comunicado de la compañía.

«Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos», declaró el presidente de radiodifusión de Nexstar, Andrew Alford, en dicho comunicado.

Asimismo, el responsable departamental de la compañía afirmó que «seguir ofreciendo a Kimmel una plataforma de emisión en las comunidades a las que prestamos servicio simplemente no redunda en interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de sustituir su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo».

Donald Trump celebra la decisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión. «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer», expresó.

«Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible», afirmó en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes ‘late shows’ y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Clubes manabitas 11 de Mayo y Politécnico pierden tres puntos en el Ascenso Nacional

André Santos, constitucionalista, dice que se debería encarcelar a unos 40 mil integrantes de GDO para que la situación mejore en Ecuador

9 de Octubre elimina a El Nacional en penales y avanzó a los cuartos de final

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Clubes manabitas 11 de Mayo y Politécnico pierden tres puntos en el Ascenso Nacional

André Santos, constitucionalista, dice que se debería encarcelar a unos 40 mil integrantes de GDO para que la situación mejore en Ecuador

9 de Octubre elimina a El Nacional en penales y avanzó a los cuartos de final

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Clubes manabitas 11 de Mayo y Politécnico pierden tres puntos en el Ascenso Nacional

André Santos, constitucionalista, dice que se debería encarcelar a unos 40 mil integrantes de GDO para que la situación mejore en Ecuador

9 de Octubre elimina a El Nacional en penales y avanzó a los cuartos de final

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO