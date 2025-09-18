La ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunció este miércoles la retirada «indefinida» del Jimmy Kimmel Live, uno de los ‘late night’ más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

«El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político», declaró Kimmel. Eso desató la polémica contra el programa.

Reacciones a los dichos de Jimmy Kimmel

La decisión se produjo momentos después de que la compañía Nextstar, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión de Estados Unidos, anunció que retiraría el programa de Kimmel de sus parrillas. «Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC», rezó el comunicado de la compañía.

«Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos», declaró el presidente de radiodifusión de Nexstar, Andrew Alford, en dicho comunicado.

Asimismo, el responsable departamental de la compañía afirmó que «seguir ofreciendo a Kimmel una plataforma de emisión en las comunidades a las que prestamos servicio simplemente no redunda en interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de sustituir su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo».

Donald Trump celebra la decisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión. «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer», expresó.

«Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible», afirmó en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes ‘late shows’ y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.