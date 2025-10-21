COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

La actriz Carolina Jaume celebró su cumpleaños 40: «Me siento mejor que dos de 22»

La ecuatoriana Carolina Jaume se siente plena y feliz al cumplir cuatro décadas de vida. Lo celebró por todo lo alto.
Carolina Jaume protagonizó una divertida e irreverente sesión de fotos por sus 40 años.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación

gabyyaneza@gmail.com

La actriz ecuatoriana Carolina Jaume cumplió 40 años el reciente sábado 18 de octubre y lo celebró por todo lo alto.

Durante el fin de semana, la también presentadora de televisión protagonizó una gran fiesta, donde se hicieron presentes sus amigos y familiares. Incluso, asistió el hijo de su exesposo Allan Zenck, quien tiene el mismo nombre.

Carolina Jaume llega a las cuatro décadas con orgullo

Además del festejo, la rubia usó sus redes sociales para enviar un mensaje de alegría y empoderamiento femenino. «Esfuérzate por ser una persona de más de 40 años que haga que la gente diga: ‘Quiero ser así cuando cumpla cuarenta’ . Ya no estás para perder el tiempo en tonterías ni para quedar bien con todo el mundo. Has vivido lo suficiente para saber lo que quieres», escribió en un post

Además, su publicación estuvo acompañada de varias fotos de una sesión que se realizó para decirle adiós al ‘tercer piso’. «Si bien es cierto la juventud te da energía, pero los 40 te dan dirección. Estás en el punto exacto donde la experiencia y la libertad se dan la mano. ME SIENTO MEJOR QUE 2 de 22«, finalizó.

Atrás quedaron las polémicas

Las cuatro décadas de Carolina Jaume llegaron en un tiempo de paz, ya que sus años de estrés y polémicas parecen haber quedado atrás.

Y es que tras su divorcio con Allan Zenck, confirmado en 2021, la actriz protagonizó varios escándalos en televisión abierta. Estos fueron desde denuncias de violencia intrafamiliar, demandas de alimentos, entradas y salidas de canales de TV y hasta fue detenida por un conflicto en la custodia de su hijo menor.

En lo amoroso, la rubia también vivió varias relaciones muy mediáticas y furtivas tras el final de su matrimonio. En su listado de conquistas estuvo un empresario manabita, así como un exasambleísta. Sin embargo, ninguno de esos vínculos prosperó.

Actualmente, Carolina Jaume tendría una relación formal con un empresario argentino, sin embargo, su identidad ha permanecido en reserva. Fue en junio pasado que comenzó a circular esta información.

En ese momento, Alejandra ‘La Suka’ Sánchez, amiga de la actriz, dijo que ella estaba feliz y que anunciaría a su nueva pareja cuando estuviese lista.

Carolina Jaume tiene más de 30 años en el mundo televisivo

Carolina Jaume, nacida en Guayaquil, Ecuador, es una actriz y presentadora de televisión con más de 30 años de trayectoria. Hija del puertorriqueño Rafael Jaume y la ecuatoriana Diana Saporiti, exproductora, debutó en 1993 como niña en la telenovela Los Sangurimas de Ecuavisa.

A los 18 años, en 2004, fue coronada Estrella de Octubre en el certamen Reina de Guayaquil, impulsando su carrera en modelaje y actuación. Inició en comerciales y series como ‘El secreto de Toño Palomino’ y ‘Puro Cuento’. Además, destacó en telenovelas como ‘Amores que matan’, ‘De 9 a 6’ (donde conoció a Xavier Pimentel, con quien se casó en 2007 y tuvo a su hija Rafaella), ‘Súper papá’ y ‘El exitoso licenciado Cardoso’.

En 2011, se unió a Gama Visión para ‘Puro Teatro’ y ‘Dueños del medio día’. En 2020, debutó en cine con ‘Amor en tiempos de likes’, junto a Erika Vélez y Danilo Carrera.

Como presentadora, condujo ‘Las Tardes son de Carolina’ en Canal UNO y ‘¿Quién está detrás?’ y ‘EnfiésTC’ de TC televisión. Además ha sido parte de realitys como ‘Soy el Mejor’ (jurado), ‘BLN, la competencia’ (presentadora), ‘El Poder del Amor’ (participante) y ‘Desafío a la fama’ (participante).

