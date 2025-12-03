La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

La actriz Anahí Festerling representa a Ecuador en el Miss Trans Star International 2025, que se realiza del 28 de noviembre al 5 de diciembre en Peñuelas, Puerto Rico.

La también modelo, quien da vida a ‘Bianca’ en la telenovela ‘Los García’, busca obtener la primera corona de ese prestigioso certamen para el país.

Anahí Festerling ya tiene experiencia en certámenes

La pelinegra ya conoce lo que son los certámenes de belleza. En 2022 fue coronada Miss Queen Ecuador, título que le permitió participar en 2023 en el Miss International Queen celebrado en Tailandia.

Ahora, dos años después, regresa a la competencia internacional con mayor experiencia y respaldo nacional. “Estoy en Puerto Rico representando al país, muy emocionada y dándolo todo para dejar al Ecuador en alto”, dijo Anahí a diario Extra.

Cabe mencionar que la participación de la ecuatoriana cuenta con la dirección de Jhon Salaberry, director nacional de Miss Queen Ecuador, quien también diseñó varios de los trajes que lucirá. Mientras que el entrenamiento de pasarela estuvo a cargo del reconocido coach Óscar Salinas.

Formato del certamen y votación pública

El concurso inició sus actividades el 28 de noviembre y culminará con la gala final el 5 de diciembre. Durante este periodo, las concursantes deben cumplir con varios eventos sociales y competencias.

Ya en la gala final, se realizarán pasarelas en traje de baño, traje típico y vestido de noche para la selección de diez semifinalistas. A estas se sumará la favorita del público, que resultará de la votación en línea a través de PageantPlanet.com.

Importancia del Miss Trans Star International

Considerado uno de los eventos más relevantes para mujeres trans a nivel mundial, el certamen se define como una plataforma de visibilidad, empoderamiento y sororidad. Más allá de la competencia, promueve la autenticidad, la resiliencia y el respeto hacia la diversidad de género.

La organización destaca que cada participante representa no solo a su país, sino a una comunidad que lucha por reconocimiento y dignidad.

La coronación del 5 de diciembre marcará el cierre de una semana intensa de actividades en Peñuelas, Puerto Rico. Cabe mencionar que Anahí viajó a territorio boricua el pasado 27 de noviembre. En sus redes sociales ha documentado sus primeros días de competencia.

¿Quién es Anahí Festerling?

Anahí Festerling es una actriz, modelo y reina de belleza transgénero ecuatoriana de 32 años. Comunicadora social de profesión, se ha consolidado como referente de visibilidad para la comunidad LGBTIQ+ en el país.

Desde los 18 años, ha impulsado su transición física y activismo por la inclusión. En 2024, debutó en televisión como protagonista en la telenovela ‘Los García’ de Ecuavisa, interpretando a Bianca García. Se trata de un personaje trans que promueve la diversidad y rompe estereotipos.