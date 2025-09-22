La actriz ecuatoriana Priscilla Negrón se casó con su «alma gemela»: «Viví un cuento de hadas»

La actriz ecuatoriana Priscilla Negrón contrajo matrimonio el reciente sábado con quien ha sido su pareja durante los últimos cuatro años, Gustavo Illingworth. Se trató de un enlace civil, con la presencia de sus familiares y amigos.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de 41 años agradeció los mensajes de felicitaciones que recibió. «Gracias a todos los que nos acompañaron en uno de los días más especiales de nuestra relación. Viví un cuento de hadas de principio a fin», escribió.

Priscilla Negrón vivió una noche de amor y alegría

En un post, la oriunda de Guayaquil compartió una fotografía junto a su ahora esposo, destacando las emociones de su noche de bodas. «Te amo como se aman las almas gemelas, como se aman los amantes verdaderos, con pasión, con entrega, con todo el corazón», fue la frase con la que encabezó la publicación.

Luego, añadió: «Fue una noche mágica, él estaba en el balcón esperándome y a mí se me salía el corazón del pecho, nunca he estado tan nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Estuvimos rodeados de nuestras familias y amigos íntimos, disfrutamos tanto la ceremonia y lo dimos todo en la pista de baile. Farreamos ! Reímos ! Nos besamos … mucho .. brincamos, bebimos y nos volvimos a besar. Me dicen que el amor se respiraba en el ambiente y los que nos acompañaron salieron un poquito más enamorados».

Se comprometieron en París

Cabe destacar que Priscilla y Gustavo se comprometieron en matrimonio en agosto de 2024, en París, Francia, a donde viajaron para ser testigos de los Juegos Olímpicos.

Además, están juntos desde 2021. «Quisiera decir que empieza una nueva etapa en mi vida pero la verdad es que hace rato estamos viviendo esa etapa llamada matrimonio, hace 4 años que mi alma se casó con la de Gustavo«, agregó la actriz en el post de su boda.

La unión matrimonial de la actriz ha despertado mensajes de cariño entre otros famosos y sus seguidores.

«La felicidad entre ustedes muestra que tomaron la mejor decisión! Les deseo mucha felicidad, nos encantó ser parte de este su día. Una vez más felicidades», escribió el también actor Leonardo ‘Chino’ Moreira; «Puro amor y belleza», fue el mensaje de María Teresa Guerrero. Juan Carlos Román, Marcela Ruete y otros actores nacionales también celebraron el evento.

Priscilla Negrón y su paso por la televisión

Priscilla Negrón, nacida el 22 de mayo de 1984 en Guayaquil, es una reconocida actriz de teatro y televisión. Su carrera comenzó en 2003 con la telenovela ‘Yo vendo unos ojos negros’ de Ecuavisa. Debutó en comedia en 2006 con ‘Kliffor’ y protagonizó ‘El hombre de la casa’ en 2007.

En 2009 se unió a Teleamazonas para ‘La pareja feliz’. Mientras que regresó a Ecuavisa en 2018 para ‘Sharon la Hechicera’, interpretando a Tere Bermeo, y también participó en ‘3 familias’.