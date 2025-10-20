COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
La actriz Natalia Salas, de ‘Al fondo hay sitio’, revela que su cáncer hizo metástasis

Natalia Salas, actriz peruana de la serie de televisión 'Al fondo hay sitio', se enfrenta nuevamente al cáncer luego de dos años de su remisión.
La actriz Natalia Salas tiene 38 años y es madre de un niño.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La actriz peruana Natalia Salas, de 38 años, reveló el regreso del cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2022, con metástasis en una vértebra.

Aunque golpeada por la noticia, la protagonista de la serie ‘Al fondo hay sitio’ dijo permanecer con fe y fortaleza.

El anuncio de Natalia Salas en redes sociales

Natalia Salas publicó un extenso mensaje en Instagram, donde acumuló cientos de comentarios de apoyo en horas. «El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia, mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras», escribió la actriz.

Recordó su mastectomía en 2022 y el cierre de quimioterapia en abril de 2023, cuando tocó la «campana del superviviente». A pesar de chequeos regulares post-cáncer, la detección ocurrió en septiembre de 2025. «Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no«, confesó, refiriéndose a la imposibilidad de extirpar la zona afectada.

La publicación incluyó fotos de su proceso médico, destacando la rapidez del diagnóstico y el inicio de tratamientos. Salas enfatizó: «Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy».

Ya está en tratamiento médico

En un lapso de tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías (radioterapia específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una ooforectomía salpingectomía bilateral para retirar ovarios y trompas de Falopio.

«He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora», detalló, al pausar actividades laborales que demandan movimiento.

La nueva medicación le genera cansancio intenso y sueño, pero la actriz mantiene control médico. Además, consultó a especialistas, quienes confirmaron la viabilidad del plan. «Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre», afirmó en su post.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, compartió en historias de Instagram: «¡Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras! Estoy bien y voy a estar mejor. Piénsenme bonito, sana y feliz», con el hashtag #ConTodoMenosConMiedo.

Reacciones de apoyo

Su pareja, Sergio Coloma, comentó en la publicación: «Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo».

Otras figuras del medio, como María Pía Copello, escribieron: «¡Eres una mujer muy fuerte! A darle con todo. Siempre positiva. Todo va a salir muy bien».

El actor Julián Zucchi también envió mensajes de cariño. Seguidores y colegas de ‘Al fondo hay sitio’ expresaron solidaridad, recordando su rol como Andrea entre 2010 y 2012.

